Google 100 Milyar Barajını Aştı!

Hayatına arama motoru olarak başlayan, ardından neredeyse teknolojiyle alakalı her alana giren Google, tarihinde ilk kez 100 milyar dolardan fazla gelir elde ederek, 100 milyar dolarlık şirketler listesine adını yazdırdı.

Bir süre önce Google, yatırım yaptığı diğer iştirakları kendi bünyesinden ayırarak Alphabet adında bir çatı şirket kurmuş ve farklı bir yönetim anlayışına geçmişti. Halka açık olarak hayatına devam eden Alphabet ise borsada işlem görmesi münasebetiyle belirli aralıklarla Google ve diğer şirketlerine dair ekonomik verileri açıklamaya başlamıştı. Bu açıklamaların en yenisi ise dün itibarıyla yapıldı ve Alphabet, 2017 yılındaki finansal durumunu hissedarlarıyla paylaştı.

Yapılan açıklamada şirketin, geçtiğimiz yıl 100 milyardan fazla gelir elde ettiği açıklandı. 20 yıl önce kurulan Google’ın ilk kez 100 milyar dolar barajını aşarak toplamda 110 milyar dolarlık gelir elde ettiğini duyuran yöneticiler, böylece yıllık geliri 100 milyar dolardan fazla olan 40 şirket arasına girdiklerini de belirttiler.

2016 yılında 90 milyar dolarlık geliriyle yine devasa bir paranın içinde yüzen Alphabet, 2017’de elde ettiği gelirlerdeki artışın en büyük sebebinin, dijital pazarlama konusunda yapılan kimi değişiklikler olduğu vurguladı. Finansal verilerle birlikte yönetim kurulundaki önemli bir değişikliği de duyuran Alphabet, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan John Hennessy'in, önümüzdeki dönemde görevinden ayrılacağını açıklayan Eric Schmidt'in yerine yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirileceğini belirtti.