Bu Eklentiyle Google 1998 Sürümünü Görüntüleyin!

Dijital alanda kısa süre içerisinde en büyük şirketlerden biri haline gelen Google’ın arama motoru, 1998 yılında kuruldu. Peki, o zamandan bu zamana kadar arama motorunda ne tür değişiklikler meydana geldi? Bunu görmeden bir şeyler söylemek oldukça zor, değil mi? The Markup tarafından hazırlanan bir eklenti, Google 1998 sürümünü görüntülemenize ve doğal olarak o günlere zamanda yolculuk yaparak dönmenize yardımcı olabilir.

Simple Search İle Google 1998 Sürümünü Görüntüleyin!

İnternet kullanıcıları olarak şunu çok iyi bir şekilde biliyoruz ki Google’ın arama motoru doksanlı yıllardan bu zamana büyük bir değişime uğradı. Google diğer arama motorlarının aksine daha çok sadelikten yana olsa da arama motorunun artık ilk günlerdeki yalın halinden eser kalmadığını söylemek mümkündür.

Şirket, ürün ve hizmet bakımından çeşitlilik yapmaya devam ettiği sürece arama motoru çok daha karmaşık bir hale geldi. İnterent kullanıcısı artık bir arama sorgusu gerçekleştirdiğinde sizin için yararlı olabilecek bilgilere sahip web sitelerinin bir listesini görmüyorsunuz. Google, kullanıcı deneyimini geliştirmek için arama sonuçlarında uzun bir zamandır doğrudan bilgi gösteriyor. Peki, bunu değiştirmenin, arama motorunun eski günlerine dönmenin bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?

The Markup isimli bir eklenti geliştiricisi, Google’ın arama motorunu 2020 versiyonu yerine 1998 versiyonuna dönüştürecek bir eklenti geliştirdi. Simple Search adlı bu eklenti şu an hem Google Chrome hem de Mozilla Firefox kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Uzantı, arama motorunun insanları başka bir Google hizmetine ne sıklıkla yönlendirdiğini hatırlatmak için geliştirildi ancak platformda daha nostaljik bir deneyim elde etmek için onu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uzantı ayrıca Bing ile uyumludur. Eklentinin açıklamasında “Arama sonuçlarında çok sayıda sponsorlu sonucun olmadığı ve sizi ihtiyacınız olan içeriklere doğrudan kavuşturan günleri hatırlıyor musunuz? Biz bunu yaptık. Saati geriye aldık. Simple Search, arama sonuçlarını değiştirmiyor. Sadece arama motorunun sunduğu sonuçların üzerinde yeni bir pencere açar. Diğer sonuçları da görmeyi tercih ederseniz pencereyi kolaylıkla kapatabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

Google 1998 sürümünü görüntülemenize olanak veren bu Simple Search eklentisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzantı hakkında tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.