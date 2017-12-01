Google, 2017'nin En İyi Android Uygulamaları ve Oyunları Listesini Paylaştı

Google, beklediğimiz üzere 2017’nin en iyi Android uygulamaları ve oyunları listesini açıkladı. Her sene olduğu gibi Google Play’de 2017’nin en iyi oyunları ve uygulamaları listesi farklı kategorilerde ülkeye özel hazırlandı. 2017’nin en çok izlenen film ve dizileri, dinlenen müzikleri de belli oldu.

2017’yi bitirmemize sayılı günler kala mobil platformda ilk liste Google’dan geldi. Google’ın Amerika için hazırladığı 2017’nin enleri listesinde oyun tarafında zirvedeki isim Nintendo’nun 200 milyondan fazla indirmeye ulaşan platform oyunu Super Mario Run olurken, uygulama tarafında farklı filtreler sunan fotoğraf düzenleme uygulaması Photo Editor - Beauty Camera & Photo Filters’ı görüyoruz. 2017’nin en çok izlenen filmi ise Moana olurken, en popüler dizisi tahmin edeceğiniz üzere Game of Thrones olmuş.

Google Play Türkiye sayfasında 2017’nin en iyileri listesine göz attığımızda ise oyun tarafında birinci sırada CATS: Crash Arena Turbo Stars’ı, uygulama tarafında da PicsArt Animator: Gif ve Video karşımıza çıkıyor. Listenin geri kalanına oyunlar için bu sayfadan, uygulamalar için de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

2017’nin en iyi Android uygulamaları:

Photo Editor – Beauty Camera & Photo Filters

What The Forecast?!!

Boomerang

Top Buzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows

Yarn – Chat Fiction

2017’nin en iyi Android oyunları:

2017’nin en çok dinlenen 5 şarkısı:

HUMBLE. by Kendrick Lamar

Shape of You by Ed Sheeran

DNA. by Kendrick Lamar

Mask Off by Future

Body Like A Back Road by Sam Hunt

2017’nin en çok izlenen 5 filmi:

Moana

Rogue One: A Star Wars Story

Wonder Woman (2017)

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Doctor Strange

2017’nin en çok izlenen 5 dizisi: