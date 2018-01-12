Google, 2018'in İlk Çeyreğindeki En İyi Uygulamaları Açıkladı

Geçtiğimiz Haziran ayıyla beraber Google, Play Store'a yepyeni bir özellik kazandırmıştı. Normalde var olan editörün seçimi bölümüne ek olarak her üç ayda bir defa Play Store'un en iyi oyunlarını ve uygulamalarını yayınlayan Google, bu yılın ilk listesini yayınladı.
Listede ücretli, ücretsiz her türden uygulamaya ve oyuna yer veren Google, genel olarak farklı tarzda olan oyunları seçmiş durumda. Yani kullanıcıların ilgisini çekebilecek uygulamaları listeleyen Google, bu listeyi hazırlarken şunlara dikkat ettiğini belirtiyor:
- Android'de inanılmaz kullanıcı deneyimleri sunan
- Tercihlerimizi doğru kullanan
- Kategorisinde ön plana çıkmış
- Günümüze uygun tasarıma sahip olan
- Cihaz optimizasyonuna uygun olan uygulamaları ve oyunları listeliyoruz
Yayınladığı listede 22 uygulamaya ve 16 oyuna yer veren Google, her zaman kullanıcılarının yanında olduğunu ifade ediyor.
2018 Birinci Çeyreğinin En İyi Oyunları
- Agent A: 2.99 dolar
- Bit Heroes: Ücretsiz
- Bloons Supermonkey 2: 0.99 dolar
- Dancing Line: Ücretsiz
- DEAD WARFARE: Zombie: Ücretsiz
- Dragon Project: Ücretsiz
- Fire Emblem Heroes: Ücretsiz
- Futurama: Worlds of Tomorrow: Ücretsiz
- Idle Heroes: Ücretsiz
- Last Day on Earth: Survival: Ücretsiz
- Lords Mobile:Ücretsiz
- Lumino City: 4.99 dolar
- Modern Combat Versus:Ücretsiz
- Old Man’s Journey: 4.99 dolar
- The Walking Dead No Man’s Land: Ücretsiz
- War Wings: Ücretsiz
2018 Birinci Çeyreğinin En İyi Uygulamaları
- 1tap: Ücretsiz
- Acorns: Ücretsiz
- Airbnb: Ücretsiz
- Blink Health: Ücretsiz
- Blinkist: Ücretsiz
- Clue:Ücretsiz
- Ditty:Ücretsiz
- EyeEm: Ücretsiz
- Fabulous: Ücretsiz
- IFTTT: Ücretsiz
- iReader: Ücretsiz
- Journey: Ücretsiz
- KKBOX: Ücretsiz
- LinkedIn:Ücretsiz
- Mobills: Ücretsiz
- Musixmatch: Ücretsiz
- Shpock: Ücretsiz
- Stocard: Ücretsiz
- Video Editor: Ücretsiz
- ViewRanger: Ücretsiz
- YAZIO:Ücretsiz
- YOP: Ücretsiz
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