  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Google, 2018'in İlk Çeyreğindeki En İyi Uygulamaları Açıkladı

Google, 2018'in İlk Çeyreğindeki En İyi Uygulamaları Açıkladı

Ömer Dursun
Ömer Dursun Oyun
YORUM YAZ

Geçtiğimiz Haziran ayıyla beraber Google, Play Store'a yepyeni bir özellik kazandırmıştı. Normalde var olan editörün seçimi bölümüne ek olarak her üç ayda bir defa Play Store'un en iyi oyunlarını ve uygulamalarını yayınlayan Google, bu yılın ilk listesini yayınladı.

Listede ücretli, ücretsiz her türden uygulamaya ve oyuna yer veren Google, genel olarak farklı tarzda olan oyunları seçmiş durumda. Yani kullanıcıların ilgisini çekebilecek uygulamaları listeleyen Google, bu listeyi hazırlarken şunlara dikkat ettiğini belirtiyor:

  •  Android'de inanılmaz kullanıcı deneyimleri sunan
  • Tercihlerimizi doğru kullanan
  • Kategorisinde ön plana çıkmış
  • Günümüze uygun tasarıma sahip olan
  • Cihaz optimizasyonuna uygun olan uygulamaları ve oyunları listeliyoruz

Yayınladığı listede 22 uygulamaya ve 16 oyuna yer veren Google, her zaman kullanıcılarının yanında olduğunu ifade ediyor.

2018 Birinci Çeyreğinin En İyi Oyunları

  • Agent A: 2.99 dolar
  • Bit Heroes: Ücretsiz
  • Bloons Supermonkey 2: 0.99 dolar
  • Dancing Line: Ücretsiz
  • DEAD WARFARE: Zombie: Ücretsiz
  • Dragon Project: Ücretsiz
  • Fire Emblem Heroes: Ücretsiz
  • Futurama: Worlds of Tomorrow: Ücretsiz
  • Idle Heroes: Ücretsiz
  • Last Day on Earth: Survival: Ücretsiz
  • Lords Mobile:Ücretsiz
  • Lumino City: 4.99 dolar
  • Modern Combat Versus:Ücretsiz
  • Old Man’s Journey: 4.99 dolar
  • The Walking Dead No Man’s Land: Ücretsiz
  • War Wings: Ücretsiz

2018 Birinci Çeyreğinin En İyi Uygulamaları

  • 1tap: Ücretsiz
  • Acorns: Ücretsiz
  • Airbnb: Ücretsiz
  • Blink Health: Ücretsiz
  • Blinkist: Ücretsiz
  • Clue:Ücretsiz
  • Ditty:Ücretsiz
  • EyeEm: Ücretsiz
  • Fabulous: Ücretsiz
  • IFTTT: Ücretsiz
  • iReader: Ücretsiz
  • Journey: Ücretsiz
  • KKBOX: Ücretsiz
  • LinkedIn:Ücretsiz
  • Mobills: Ücretsiz
  • Musixmatch: Ücretsiz
  • Shpock: Ücretsiz
  • Stocard: Ücretsiz
  • Video Editor: Ücretsiz
  • ViewRanger: Ücretsiz
  • YAZIO:Ücretsiz
  • YOP: Ücretsiz

Google Ekranları Hoparlör Yapmaya Çalışan Şirketi Satın Aldı PROJE Google Ekranları Hoparlör Yapmaya Çalışan Şirketi Satın Aldı

Google ve Lenovo Bağımsız Çalışabilen Daydream VR'ını Duyurdu TEKNOLOJİ Google ve Lenovo Bağımsız Çalışabilen Daydream VR'ını Duyurdu

ETİKETLER: google google play store ayın en iyi android oyunları ayın en iyi android uygulamaları

YORUMLAR