Google, 2018'in İlk Çeyreğindeki En İyi Uygulamaları Açıkladı

Geçtiğimiz Haziran ayıyla beraber Google, Play Store'a yepyeni bir özellik kazandırmıştı. Normalde var olan editörün seçimi bölümüne ek olarak her üç ayda bir defa Play Store'un en iyi oyunlarını ve uygulamalarını yayınlayan Google, bu yılın ilk listesini yayınladı.

Listede ücretli, ücretsiz her türden uygulamaya ve oyuna yer veren Google, genel olarak farklı tarzda olan oyunları seçmiş durumda. Yani kullanıcıların ilgisini çekebilecek uygulamaları listeleyen Google, bu listeyi hazırlarken şunlara dikkat ettiğini belirtiyor:

Android'de inanılmaz kullanıcı deneyimleri sunan

Tercihlerimizi doğru kullanan

Kategorisinde ön plana çıkmış

Günümüze uygun tasarıma sahip olan

Cihaz optimizasyonuna uygun olan uygulamaları ve oyunları listeliyoruz

Yayınladığı listede 22 uygulamaya ve 16 oyuna yer veren Google, her zaman kullanıcılarının yanında olduğunu ifade ediyor.

2018 Birinci Çeyreğinin En İyi Oyunları

Agent A: 2.99 dolar

Bit Heroes: Ücretsiz

Bloons Supermonkey 2: 0.99 dolar

Dancing Line: Ücretsiz

DEAD WARFARE: Zombie: Ücretsiz

Dragon Project: Ücretsiz

Fire Emblem Heroes: Ücretsiz

Futurama: Worlds of Tomorrow: Ücretsiz

Idle Heroes: Ücretsiz

Last Day on Earth: Survival: Ücretsiz

Lords Mobile:Ücretsiz

Lumino City: 4.99 dolar

Modern Combat Versus:Ücretsiz

Old Man’s Journey: 4.99 dolar

The Walking Dead No Man’s Land: Ücretsiz

War Wings: Ücretsiz

2018 Birinci Çeyreğinin En İyi Uygulamaları