Google, 2019'da Android 10 Güncellemesi Alacak Markaları Açıkladı

Google'ın yeni işletim sistemi Android 10 bu yıl içerisinde kullanılmaya başlanılacak. Google, 2020 yılı gelmeden hangi markaların bu işletim sistemine sahip olacağını açıkladı.

Dünya üzerinde mobil platformda en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi olan Android, her geçen yıl yeni bir güncelleme ile kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor. Androld 9 güncellemesi ile kullanıcıları oldukça sevindiren Google, Android 10'u bekleyen kullanıcıları da fazla bekletmeyecek gibi duruyor.

Güncellemenin bu sene içerisinde dağıtılacak olması büyük bir avantaj. Çünkü hepimizin bildiği gibi her geçen gün onlarca cihaz tanıtılıyor. Halihazırda elinde bir akıllı telefonu olan kullanıcılar ise güncelleme bekliyor. Güncellemenin erken gelmesi hem kullanıcıları telefonlarına biraz daha ısındıracak, hem de tüm Android cihazlar için birçok yeniliği kullanıcıların beğenisine sunacak. Aşağıda bu sene içerisinde Android 10 güncellemesine sahip olacak markaları görebilirsiniz.

2019'da Android 10 Güncellemesi Alacak Markalar!

Asus

LG

Motorola

Nokia

Oppo

Realme

Samsung

Sharp

Sony

Transsion

Vivo

Xiaomi

Listedeki markalar 2020 yılı gelmeden Android 10 işletim sistemini elde etmiş olacaklar. Bu da markaların yeni Android sürümünü cihazlarına daha hızlı bir şekilde entegre edebileceklerini gösteriyor. Şimdi asıl soru bu markalar hangi cihazlarına Android 10 güncellemesini verecek? Bu cihazlar önümüzdeki günlerde tek tek açıklanacaktır. Eğer 2018 veya 2019 yılları içerisinde tanıtılmış bir cihaz aldıysanız muhtemelen güncelleme telefonunuza gelecektir. Bakalım cihazlarımız ne zaman Android 10'a yükseltilecek?