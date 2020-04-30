Google 2019 Yılında Milyarlarca Reklamı Engellediğini Açıkladı

Google geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl boyunca platformdan engellenen reklam sayısını duyurdu. İşte detaylar!

Google 2019 Yılında Kaç Reklamı Engelledi?

Covid-19 ile mücadele sırasında sosyal medya platformlarının oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim sosyal medya platformları yanlış, hatalı ve sahte bilgilerin yayılması için en iyi yer olmaları bir kenara, fırsatçılara ve dolandırıcılara da bir gelir kapısı olabiliyor.

Google geçtiğimiz saatlerde yayınladığı bir blog yazısı ile birlikte 2019 yılı boyunca yaklaşık 2,7 milyar adet reklamın ve yaklaşık 1,1 milyon adet reklamveren hesabının engellendiğini duyurdu. Şirket Covid-19 ile ilişkili reklamları da yakından incelediklerini vurguladı.

"Kullanıcıları krizden yararlanmak isteyen reklamlardan koruyabilmek için reklamverenlerin davranışlarını yakından izledik. Durum yaygınlaştıkça yüz maskesi gibi talep edilen ürünlerin sahte / fırsatçı reklamlarında keskin bir artış gördük. Bu ürünler piyasa fiyatının üstünde bir fiyatla, sahip olmadıkları özellikleri varmış gibi yanlış bir şekilde tanıtarak politikalarımızı ihlal etti."

Geçtiğimiz yıl boyunca engellenen reklam sayısına baktığımızda bunun, bir önceki yıla kıyasla (2,3 milyar adet) daha yüksek bir seviyede yer aldığını görüyoruz. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.