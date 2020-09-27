Google 22. Doğum Gününe Özel Doodle! Google Ne Zaman Kuruldu?

Google 22. doğum gününe özel doodle geliştirirerek yeni yaşını kutluyor. Yeni d oodle, koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerinde kalmalarını ve iletişim için video konferans uygulamalarını kullanmalarını vurgulamak için tasarlandı.

ABD'li internet devinin yeni doodle'ı Google'ın 22. doğum gününe işaret ediyor. Resmi Google Doodle web sayfası, Google'ın kurucularının geçmişine ve Google'ın köklerinin Stanford College'ın kampüsüne nasıl uzandığıyla ilgili bir hikayeye de sahip. Google şu anda 120 bine yakın çalışan ve 142 milyar dolar piyasa değerine sahip.

Google 22. doğum gününe özel doodle ne anlatıyor?

Google'ın 22. doğum günü için geliştirdiği doodle'da pandemi vurgusu gözden kaçmıyor. Dizüstü bilgisayarın önünde oturan gülümseyen bir 'G' harfi, yanında bir pasta ve birkaç hediyeyle birlikte arkadaşlarıyla video görüşme yapıyorken, diğer "oogle" harfleri de evlerinden bağlanarak 'evde kal' çağrısına ayak uyduruyorlar.

Google kelimesi ne anlama geliyor?

Lary Page ve Sergey Brin tarafından 4 Eylül 1998 yılında kurulan Google, 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. "Google" terimi 10'un 100 üssü alınmasıyla oluşan matematiksel "googol" teriminden ortaya çıktı ve 2006 yılında Oxford İngilizce Sözlüğüne de resmi olarak bir fiil olarak eklendi.

Dünyanın en büyük arama motoruna sahip olan Google son 10 yıllık süreç içerisinde hayatımızdaki her yere el atmayı başardı. Google Maps, Google Translate, Google Docs ve son zamanlarda Google Meet bu projelerden sadece birkaçı. Peki ya Google'ın 22. doğum gününe özel geliştirdiği doodle'ı nasıl buldunuz?