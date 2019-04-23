Google 23 Nisan’ı Unutmadı!

İnternetin popüler arama motoru Google, özel günleri ve özel kişileri unutmayarak zaman zaman ana sayfasında özel doodle’lara yer veriyor.

Google, özel günlerden birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da unutmadı. Bugün (23 Nisan 2019) Google’ı açanlar, karşılarında 23 Nisan’ı kutlayan bir doodle görüyor.

Ülkemizin en önemli milli bayramlarından olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Google’da arama kutusunun hemen üzerindeki özel bir görsel ile kutlanıyor. Bu görsele tıklandığında ise 23 Nisan ile ilgili arama sonuçları ortaya çıkıyor.

Nedir Bu DOODLE?

Google, ana sayfasında yer verdiği bu özel tasarımlı görsellerle; dünya ülkeleri için önemli gün ve tatilleri, kültürel olayları ve tarihte yer alan önemli kişileri yeniden hatırlatarak hem kullanıcılarını bilgilendirmiş oluyor hem de dikkat çekmiş oluyor.

Özel bir günde Google’ı açtıklarında karşılarında o güne özel bir doodle gören kullanıcılar, doodle’a tıkladıklarında o günün anlam ve önemiyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler elde edebiliyor.