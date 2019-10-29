Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Unutmadı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel doodle hazırladı. 29.10.2019 saat 00:00'da yayına alınan doodle kullanıcılar tarafından çok sevildi.

Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Özel Doodle

Türkiye Cumhuriyet'nin 96'ncı yıl dönümünü unutmayan Google, bu güne özel bir doodle yayınladı. Google'ı ziyaret eden kullanıcılar bugüne özel olarak hazırlanan doodle ile karşılaşmaktalar.

Google'ın hazırladığı doodle'a tıklayan kullanıcılar "Cumhuriyet Bayramı" arama sonuçları sayfasına yönlendirilmekte. Hemen aşağıdan Google'ın hazırlamış olduğu doodle'a bakabilirsiniz.

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlendi. Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bıraktı. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 96. Yılı Kutlu Olsun! 🇹🇷