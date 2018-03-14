Google 3.1 Milyar Reklamı Kaldırdı

Google, bugün yayınladığı yeni istatistiklerle birlikte Google Reklamlar üzerinden 2017 yılı boyunca 3.1 milyar reklamı kaldırdığını açıkladı. Reklamların Google politikalarına ters olması sebebiyle kaldırıldıkları belirtilirken, reklam kaldırma oranlarının 2016 yılına göre yüzde 88 oranında arttığı söylendi.

2003 yılında hizmete giren reklam servisi Google AdSense, hem Google aramalarında hem de AdSense kullanılan internet sitelerinde reklam gösterilmesi için kullanılıyordu. Sistemin devreye girmesinden bu yana reklam verenlerin uyması gereken kimi kurallar belirleyen Google, belirlediği kurallara uymayan reklamları kaldırmaya başlamıştı. Reklam verenlerin sayısının artmasıyla birlikte silinen reklamların sayısında da artış görünürken, bugün itibarıyla açıklanan istatistiklerde 2017 yılı içerisinde 3.1 milyar reklamın kaldırıldığı görüldü.

Genellikle sahtekârlık, kimlik dolandırıcılığı ve zararlı yazılım yayma gibi sebeplerle reklamların kaldırıldığını söyleyen Google, kaldırılan reklamların kullanıcılara ulaşmadan tespit edildiğini ve anında kaldırıldığını aktardı. Geçtiğimiz yıl içerisinde 320,000 kadar reklam verenin Google AdSense kullanmasının engellendiği söylenirken, 90,000 internet sitesi ve 700,000 uygulama yasaklı listesine alındı.

Kaldırılan reklamlar arasında 1.7 milyar tanesinin direkt olarak zararlı yazılım yani virüs yaymak için sisteme eklendiğinin altı çizilirken, 1.7 milyar reklamın 79 milyon tanesinin direkt olarak kullanıcıları virüs yayan sitelere yönlendirdikleri görüldü. Reklamlarla birlikte tehlikeli olduğu tespit edilen 400,000 internet sitesinin engellendiği vurgulanırken, bu yolla milyonlarca internet kullanıcısının zararlı yazılımlara maruz kalmasının engellendiği belirtildi.