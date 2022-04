Google 4 Yıl Aradan Sonra Google Cüzdan Özelliğini Geri Getiriyor

Google'ın bir dönem oldukça kullanılan özelliklerinden biri olan Google Cüzdan 4 yıl önce aramızdan isim değişikliğiyle ayrılmıştı. Görünüşe göre Google'ın bu özellikle ilgili yeni planları var.

Google, Google Pay'i duyurduğunda 2018'de Cüzdan adını emekli etti. Nihayetinde işlevselliği Pay uygulamasında kullanılmaya devam edildi ve Cüzdan ismi aramızdan ayrıldı. Şimdi ise Google, Google Cüzdan'ı yeniden hayata geçirecek gibi görünüyor ancak bağımsız bir uygulama olarak değil.

Mishaal Rahman'a göre Google, Google Play Hizmetleri için bir Cüzdan Kullanıcı Arayüzü oluşturuyor. Tüm dijital kartlarınız, hediye kartlarınız ve uçak biletleri vb. diğer şeyler için bir ana ekran görevi görecek. Rahman ayrıca yeni Cüzdan Kullanıcı Arayüzü'nün nasıl görünebileceğinin ayrıntılı ekran görüntülerini yayınladı.

Rahman, Pay'in temassız ödemeler için başvuracağınız uygulama olmaya devam edeceğini ancak Cüzdan'ın tüm kartlarınızı saklayacağınız arayüz olacağını bildirdi.

More screenshots, including a peek at the new Wallet icon. pic.twitter.com/zmHcRs915B