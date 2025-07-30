Google 6 Şubat Depremlerindeki Büyük Hatasını Kabul Etti!

Google 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Android telefonlara deprem uyarısı gönderemediğini resmen kabul etti. Şirket, sistemin tasarlandığı şekilde çalışmadığını ve milyonlarca kişiye kritik uyarıların ulaşamadığını açıkladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Deprem Uyarı Sistemi Vardı Ancak İşe Yaramadı!

Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarıları (AEA) sistemi akıllı telefonların ivmeölçerlerini kullanarak P-dalgalarını tespit ediyor ve potansiyel sarsıntılar öncesinde kullanıcıları saniyeler içinde uyarıyor. Ancak 6 Şubat 2023’teki ilk 7.7 büyüklüğündeki depremde sistem büyüklüğü yanlış hesapladı.

Gerçek büyüklük 7.7 olmasına rağmen sistem bunu sadece 4.5–4.9 olarak algıladı. Bu nedenle sadece 469 kişiye “harekete geç” uyarısı gönderildi. Yaklaşık 500 bin kullanıcıya düşük seviye bir uyarı iletildi. İkinci depremde ise 8 bin 158 kişiye üst seviye, 4 milyon kişiye ise düşük öncelikli uyarı ulaştı.

Oysa doğru çalışan bir sistem milyonlarca kişiye saniyeler öncesinden bilgi vererek can kayıplarını azaltabilirdi. BBC’ye konuşan Google yetkilileri yaşanan hataları kabul etti ve algoritmalar üzerinde önemli güncellemeler yaptıklarını belirtti. Yeni testlere göre sistem doğru çalışsaydı 10 milyon kullanıcıya yüksek öncelikli, 67 milyon kullanıcıya da bilgilendirici uyarı gönderilebilirdi.

Colorado School of Mines’tan Elizabeth Reddy ise sistemdeki hatanın ancak iki yıl sonra fark edilmesini “endişe verici” olarak yorumladı. Bu da sistemin sürekli geliştirilmeye devam edilmesi gerektiğini ve tüketicilerin de yanlış çalışan sistemler hakkında sürekli geri bildirim oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...