Yerel Arama Motorundan Google'a 417 Milyon Dolarlık Dava

Çekya'nın en popüler yerel aram motoru olan Seznam, Google'a 417 milyon dolarlık dava açtı. Çekya araştırma platformuna göre Google, pazardaki hakim konumunu kötüye kullanarak rekabeti etkin bir şekilde kısıtladı.

Geçtiğimiz 10 Aralık Perşembe günü Çek arama motoru Seznam, Google'a dava açacağını söyledi. Android sisteme sahip akıllı telefonlarda birincil arama motoru olmasını ve uygulama mağazalarında kötüye kullanımda bulunmasını şikayet eden Seznam, haksızlığa uğradığını düşünüyor. Açılan davada Google'dan 417 milyon dolar tazminat talep etti.

Çek arama motoru ayrıca, Google'a iddiasına yanıt vermesi için bir ay süre tanıdığını aksi takdirde bunu da mahkemeye götürerek ek tazminatta bulunacağını dile getirdi. Tüm bu iddialara karşı ABD'li teknoloji devi ise Seznam'ın kendi hizmetlerini öne çıkardığı iddialarını tamamen yalanladı.

Google, kullanıcılarını herhangi bir uygulama için kısıtlamadığını ve arama pazarındaki rekabetin yerel düzenleyiciler tarafından kontrol edildiğini dile getirdi. Google savunma açıklamasında, "kullanıcıların hangi uygulamaları yükleyeceklerine, kullanacaklarına ve varsayılan olarak ayarlayacaklarına karar verme konusunda eşi görülmemiş bir seçeneğe sahibiz" ifadelerini kullandı.

Arama devi ayrıca Android'in dünya çapında milyonlarca uygulama geliştiricisinin başarılı işletmeler kurmasına olanak tanıdığını da ekliyor. Ancak Seznam bunun tam tersi olduğunu, Google'a bağlı olmadan ayakta kalmanın mümkün olmadığını düşünüyor.

Google'a dava açtı, 417 milyon dolar tazminat istiyor

Çek internet pazarının yüzde 25'ine sahip olan Seznam, iddiasını 2011 ile 2018 arasındaki bir döneme dayandırıyor. Seznam Başkan Yardımcısı Pavel Zima yayınladığı şikayet bildirisinde, "uygulama ve hizmetlerimizi Android işletim sistemli mobil cihazlar üzerinden dağıtmaya çalışırken yaşadığımız zararların tazminini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Görünüşe göre pek çok kuruluş Google'a çeşitli şekillerde saldırmanın tam zamanı olduğuna karar verdi. Ekim ayında ABD Adalet Bakanlığı Google'a antitröst yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açtı. Bu ay on ABD eyaleti, rekabete aykırı davranış iddiasıyla Google'a dava açtı, ardından 38 eyalet daha şirketin çevrimiçi arama ve reklamcılıkta yasadışı bir tekel oluşturduğunu iddia etti.

Kasım ayında 165 şirket ve sektör kuruluşu, AB'ye Google hakkında şikayette bulunan ve daha sert rekabet önlemleri talep eden bir mektup gönderdi. AB ayrıca yeni Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Pazarlar Yasası'nın ilk taslaklarını yayınladı. Yeni kanunlara göre Google gibi önde gelen çevrim içi platformların güçlenmesinin engellenmesi amaçlanıyor.