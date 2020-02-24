Google'a Göre Yeni Microsoft Edge Güvenli Değil!

Microsoft geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alarak, Windows işletim sisteminde kullandığı internet tarayıcısını, en büyük rakibi Google'ın altyapısına geçirme kararı almıştı. Birkaç gün önce kullanıma açılan yeni Microsoft Edge, yine de Google'ın hoşuna gitmedi ve tarayıcısının güvenli olmadığı uyarısı yapılmaya başlandı.

WindowsLatest isimli internet sitesi tarafından fark edilen detayda, Microsoft Edge'e eklenti indirmek isteyen kullanıcıların karşısına bir uyarı çıkarıldığı görülüyordu. Çıkan uyarıda eklenti indirmek isteyenlere Chrome önerilerken, kullanılan tarayıcının güvenli olmayabileceği detayı paylaşılıyordu.

Google aslında bu uyarıyı, Chromium tabanlı olmayan tarayıcılar için çıkarıyordu. Yani Firefox ya da eski Edge ile eklenti mağazasını ziyaret ederseniz, karşınıza uyarı mesajı çıkıyordu. Yeni Microsoft Edge, Google'ın altyapısını kullandığından aslında böyle bir uyarının gösterilmeyeceği düşünülmüştü. Muhtemelen Google algoritmaları, Microsoft Edge ismini görür görmez, kullanıcıların karşısına uyarıyı çıkardılar.

Microsoft Edge, Chrome ile kardeş oldu

Microsoft uzun yıllar internet tarayıcısı pazarını elinde tutmuştu. Internet Explorer ile pazar payının büyük bölümünü ele geçiren şirket, ansızın karşısında iki rakip bulmuştu: Google Chrome ve Mozilla Firefox.

Google'ın diğer uygulamaları ile entegre çalışan Chrome, pazarda hızla yükselirken, en sonunda Microsoft'u geride bırakmıştı. Hatta pazarın çok büyük çoğunluğu Chrome sonrasında Google'a geçmişti.

Rakibinin karşısına daha güçlü çıkmak adına Windows 10'da iki farklı tarayıcı ile kullanıcıların karşısına çıkan Microsoft, daha sade ve hızlı çalışan bir sistem geliştirmişti. Buna rağmen Chrome'a yaklaşamayan Microsoft, en sonunda pes ederek, açık kaynak kodlu Chromium altyapısına geçerek, Chrome ile benzer bir yapıya bürünmüştü.

Yaklaşık bir hafta kadar önce Chromium altyapısı ile geliştirilen Microsoft Edge kullanılabilir hale gelmişti. Yeni tarayıcı test etmek için hemen aşağıda yer alan indir tuşuna basabilirsiniz.