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Google'a Uyup Yolu 15 Dakika Kısaltmaya Çalışınca Başına Gelmeyen Kalmadı

Google Maps 15 dakika
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Yazılım

Google tarafından yayınlanan Google Maps uygulaması, hayatımızı çoğu zaman kolaylaştırıyor ve sunduğu özelliklerle yolumuzu kısaltıyor. Fakat Avustralya’da seyahat eden bir Google Maps kullanıcısı, yolu 15 dakika kısaltmak için farklı güzerdaha girince, başına gelmeyen kalmadı.

Avustralya’nın Mavi Dağlar bölgesinde arazi aracı ile yol alan Bruce, Google Maps’in kendisine 15 dakikalık bir kestirme göstermesinin ardından, yanında yeteri kadar malzeme olması sebebiyle bu yola sapmaktan zarar gelmeyeceğini düşündü.

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Off-road aracıyla seyahat eden, yanında 20 litreden fazla su, yeterli benzin ve yiyecek bulunan Bruce, hiç bilmediği bu dağ yoluna saparken karşısına çıkacaklardan bihaberdi. Google’ın Avustralya’nın iç kesimlerinde önerdiği kestirme yollara güvenmediğini dile getiren Bruce, denemekten zarar gelmeyeceğini düşünerek, kestirmeye girdiğini belirtti. Bruce sonrasında olanları resimlerle anlattı.

“Yola girdikten sonra buranın uzun süredir kullanılmayan, bir tür çam kesim alanı yolu olduğunu fark ettim. Her tarafta kesilmiş ağaçlar ve yerde kalmış kütükler vardı.”

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“Biraz yol katettikten sonra çiğnemeyebileceğimden daha büyük bir lokmayı ağzıma attığımı fark ettim ve geri dönmenin anlamsız olduğunu düşünerek, sürmeye devam ettim. Yaklaşık bin kilometre yetecek yakıtım vardı.”

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“Yaklaşık 500 metre, yolda sıkıntı yoktu ve bir şekilde ilerliyordum. Sonra yol kötüleşmeye ve neredeyse ilerlenemeyecek hale gelmeye başladı.”

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“Ormanın tam içerisinde yağmur sularının oluşturduğu dereyi görünce biraz durup, fotoğraf çekmeye karar verdim.”

google haritalar avustralya-dere

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“Yol artık manzara izleme işine dönüşmüştü.”

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“Bir ara kangurularla birlikte sürmeye başladım.”

araba camından kanguru

ağaç kanguru otlar

“Bir ara karşıma neredeyse 1 metrelik küçük bir kertenkele bile çıktı.”

ağaç gölgesi kertenkele

Yaşananların ardından internet kullanıcıları oldukça ilginç yorumlarda bulundular: Avustralya’da Google bile sizi öldürmeye kalkabilir diyen bazı sosyal medya kullanıcıları, Google’ın arabadaki hasarı ödemesini önerdiler. Bazıları ise Google’a bu ücretsiz macera için teşekkür edilmesi gerektiğini dile getirdiler.

ETİKETLER: Google Maps

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