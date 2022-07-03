Google, ABD'deki Kürtaj Tartışmaları İçin Yeni Kararlar Alıyor

Google, kürtaj kliniklerine yapılan ziyaretleri konum geçmişlerinden otomatik olarak silerek hamileliklerini sonlandırmak isteyen kullanıcılar için gizlilik önlemlerini artırıyor. Protokol önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girecek.

Karar, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe v. Wade'i bozarak kadınların federal olarak kürtaj olma hakkını ortadan kaldırmasından bir hafta sonra geldi. Kürtajın yasa dışı olduğu eyaletlerdeki savcıların söylemleri, kürtaj isteyen kadınları takip etmek için teknoloji şirketleri tarafından depolanan konum verilerini kullanabileceğine dair korkuları artırdı.

Google bir blog gönderisinde, bir kürtaj kliniğini ziyaret ettikten sonra konum verilerinin varsayılan olarak silineceğini duyurdu. Bu aynı zamanda danışma merkezlerine, aile içi şiddet sığınma evlerine, doğurganlık kliniklerine, bağımlılık tedavi tesislerine, kilo verme kliniklerine ve kozmetik cerrahi kliniklerine yapılan ziyaretler için de geçerli.

Google Hükûmetlerin Taleplerine Uymamayı Tercih Ediyor

Varsayılan olarak bir kullanıcının konum geçmişi kapalıdır. Aksi takdirde Google, konum geçmişinizi manuel olarak temizleme seçeneği sunar. Ayrıca konum geçmişinizde kayıtlı ziyaretleri belirli bir süre sonra otomatik olarak silmenize olanak tanıyan Google'ın etkinlik kontrollerini kullanarak konum verilerini otomatik olarak silebilirsiniz.

Google'ın son hamlesi, kürtajın yasak olduğu birkaç eyalette kürtaj kliniklerini ziyaret eden kişileri izlemek için konum verilerinin kullanılabileceğine dair artan endişeleri açıkça gidermeyi amaçlıyor. Bu, bazı milletvekillerinin Federal Ticaret Komisyonu'nu (FTC) Google ve Apple'ın bu sonuca yol açabileceğine inandıkları mobil izleme uygulamalarını soruşturmaya teşvik etmesine neden oldu.

Google kıdemli başkan yardımcısı Jen Fitzpatrick, şirketin her zaman hükûmet veri taleplerine uymadığını da yineledi. Fitzpatrick, "Kullanıcılarımızı veri için uygunsuz hükûmet taleplerine karşı koruma konusunda kararlıyız ve aşırı geniş veya yasal olarak sakıncalı taleplere karşı çıkmaya devam edeceğiz." dedi.