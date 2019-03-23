Google'dan Abidin Dino'ya Özel Doodle (Abidin Dino Kimdir?)

Google doğumunun 106. gününde ressam, karikatürist, yazar gibi çeşitli sanatlarla uğraşan Abidin Dino'yu unutmadı. Dino'ya özel bir doodle hazırlayan Google, hazırladığı doodle'da ressamın çizimlerindeki farklı bakış açısını vurgulamak istiyor.

Usta ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni olan Abidin Dino'nun 106. yaşını özel bir doodle ile kutlayan Google, sanatçınının çizimine yer verdi. Hazırlanan doodle'a tıkladığınızda Abidin Dino hakkında arama sonuçlarını sunan doodle, pek çok Türk vatandaşın Abidin Dino'yu tanımasını sağladı.

Dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer veren Google doodle'larında artık usta ressam Abidin Dino da yer alıyor. Dino'nun doğum gününü unutmayan Google'ın, Türk kullanıcılar tarafından alkış aldığını da belirtmek gerekiyorken doodle'ın sosyal medyada gündem olduğunu hatırlatalım.

Abidin Dino Kimdir?

Çağdaş Türk resminin öncülerinden biri olan Abidin Dino, 'D Grubu' ve 'Yeniler Grubu' adlarıyla anılan sanat topluluklarında da boy gösterdi. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Cezayir, ABD gibi ülkelerde sergiler açan ressam, "Fransa Plastik Sanatlar Birliği Onursal Başkanlığı", "New York Dünya Sanat Sergisi Danışmanlığı" gibi görevlerde de yer aldı. Abidin Dino 7 Aralık 1993'de Paris'de hayatını kaybetti.