Google Ağ Verilerinizin Paylaşımını Engelleyecek

Güvenlik ve gizlilik günümüzün koruması en zor alanlarından bir tanesi olarak görünüyor. Özellikle de devasa büyüklüğe sahip şirketlerin çok fazla veri elde etmesi bunların nasıl saklandığı konusunda soru işaretlerini artırıyor.

Google tarafından kullanıcıların deneyimini artırmak için geliştirilmiş mobil ağ kontrol sistemleri kuruluşun en çok talep edilen hizmetlerinden birisiydi. Hem güvenliği hem de işlevselliği artıracak olan bu tür sistemler, daha çok büyük şirketlerle paylaşıma açık bırakılıyordu.

Google, güvenlik ve gizlilik konusunda daha hassas davranacak

Mart 2017 tarihinde başlatılan ağ servisi; hem konum geçmişlerini hemde ağ kullanımını olduğu gibi şirkete aktarıyordu. Kuruluş bunun veri güvenliği açısından risk barındırdığı konusunda net bir görüş edinmeye başladı.

Tüm bunlara ek olarak şeffaflık ihtiyacının da iyice belirmesi ile birlikte Google, bu hizmetini durdurma kararı aldı. Apple, Google, Amazon Microsoft, Facebook gibi devasa şirketler kullanıcıların deneyimlerini artırmak için onlara ait verileri topladığını söylüyordu ve bu hiç şeffaf değildi. Google muhtemelen bundan etkilenmiş olmalı ki bazı uygulamaları kaldırmaya başladı.

Gizlilik ve güvenlik konusunda uzun süredir çalışan uzmanlar, Google tarafından verilen kararı kesinlikle doğru buldu. Peki sizce de Google böyle bir karar alarak güvenlik ve gizlilik konusundaki itibarını arttırabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.