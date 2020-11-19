Google Ağaçlandırma Projesi Başlattı!

Dijital alanda sunduğu hizmetlerle bugün dünyanın hemen her bölgesindeki kullanıcılar tarafından bilinen teknoloji devi Google, insanların nerede daha fazla ağaca ihtiyaç duyulduğunu göstermek için yeni bir proje başlattı. Google ağaçlandırma projesi ile ilgili testlerini şimdilik belirli bir alanla sınırlı tutuyor. İşte ilerleyen günlerde daha global bir hale gelecek proje ile ilgili ayrıntılar!

Google Ağaçlandırma Projesi Tree Canopy Nedir?

Teknoloji devi, iklim krizinin giderek daha kaçınılmaz bir hale gelmesinin önüne geçmek ve ağaçların sayısını arttıracak bir projenin başlatıldığını duyurdu. Google’ın yeni projesi Tree Canopy Laboratuvarı, daha çok ağaca ihtiyacı olan bölgelere bağlı olarak bir harita oluşturuyor. Google, kapsamlı ağaç dikme projelerine ihtiyacı olan bölgelerin öğrenilmesi için havadan görüntüleri ve yapay zekayı kullanıyor. Şirket, havadan görüntüler ile yapay zekanın birleştirilerek kullanılmasıyla nereye daha fazla ağaç dikilmesi gerektiğinin bilinebileceğini söyledi.

Google, blog yazısında yayımladığı açıklamada, Ağaçlar hem yaşam kalitesini iyileştirmek hem de şehirlerin sıcaklıklarını düşürmek için giderek daha iyi bir çözüm olarak görülüyor fakat birçok şehir, kasabadaki en çok ağacın nerede olduğunu veya yeni ağaç dikme projelerine en çok ihtiyaç duyulan yeri tespit etmek için yeterli bütçe veya kaynağa sahip olmayabilir” ifadelerine yer verdi.

Google’ın açıklamasına göre yeni Tree Canopy Laboratuvarı şehirlerdeki ağaçları sıklığı gibi detaylarla görmek mümkün olacak. Şirket ayrıca Los Angeles şehrinden başlayarak gelecekteki ağaçlandırma projelerini planlamalarına yardımcı olmak için hava görüntüleri ile yapay zekanın gücünün birleştirileceğini belirtti.

Şu an belirli alanın sınırlarında denenen araç, belirli bölgelerin yüzde kaçının ağaçlandırma işlemine ihtiyaç duyduğunu ve aşırı sıcağa maruz kaldığını gösteriyor. Google’ın yeni projesi, Los Angeles’ta yaşayan kişilerin %50’sinin %10 veya daha az ağaca ihtiyaç duyulan bir bölgede, %44’ünün ise aşırı sıcak riskinin olduğu bölgede yaşadığını tespit etti.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, "Diktiğimiz ağaçlar iklim krizinin önüne geçebilir. Ağaç sayısını arttırdığımızda artan sıcaklardan ve gelen ısı dalgalarından en çok etkilenen topluluklar için daha sağlıklı bir geleceğin tohumlarını ekebiliriz” şeklinde konuştu.

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