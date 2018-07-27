Google, Akıllı Ekranlarını Satışa Çıkardı

Google bir süredir Smart Display isimli akıllı ekranlara odaklanmıştı ve bu cihazlarını CES 2018'de tanıtmıştı. Şirket geçtiğimiz günlerde nihayet akıllı ekranlarını satışa çıkardığını duyurdu.

Google’ın Ocak ayındaki CES 2018 Fuarı'nda tanıtımını yaptığı akıllı ekranların donanımları, Lenovo, LG ve JBL tarafından üretilmişti. Tanıtılan cihazlar arasında en çok dikkat çeken Lenovo’nun 8 inç’lik akıllı ekranı olmuştu.

Lenovo’nun 8 inç’lik akıllı ekran modeli 200 dolar (975 TL)’dan satışa sunulurken, 10 inç’lik modeli ise 250 dolar (1219 TL)’dan satışa sunuldu. Ayrıca 10 inç’lik akıllı ekran modelini satın alanlara 3 aylık YouTube Premium hediye edilecek. Lenovo üretimi dışındaki diğer akıllı ekranların da yakın zamanda satışa çıkarılacağı belirtiliyor.

Özellikle Amazon’un Echo Show isimli akıllı ekranlarına rakip olması beklenen Google’ın akıllı ekranları; haberler, hava durumu, trafik durumu, günlük yapılması gerekenler, podcast'ler, müzik, görsel öğeler gibi çeşitli içerikler sunuyor.

Akıllı ekranlarda bulunan Google Assistant ve akıllı hoparlör özellikleri sayesinde, cihaz sesli komutlarla kontrol edilebiliyor. Ayrıca Google’ın akıllı ekranları akıllı eviniz ile bağlantı kurarak, evinizi akıllı ekran aracılığıyla sesli komutlarla kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Google’ın akıllı ekranlarının Amazon’a karşı en önemli üstünlüğünü ise YouTube oluşturuyor. Google, YouTube’a erişebilme ve YouTube Premium seçenekleriyle akıllı ekranlarını daha cazip hale getirerek bu piyasada söz sahibi olmak istiyor.