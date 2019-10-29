Google, Akıllı Saat Üreticisi Fitbit’i Satın Alabilir

Akıllı saat üreticisi Fitbit bundan birkaç ay önce satışa çıkarılmıştı ve Alphabet firması da bir süredir bu satın alımla ilgileniyor. Fakat ortaya çıkan son haberler Google’ın da bu satın alımla ilgilendiği yönünde.

Hatta Google’ın, satın alım için Fitbit’e resmi teklifini ilettiği belirtiliyor. Fakat bu teklif sonucunda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı ve teklifte sunulan satın alma ücreti henüz bilinmiyor.

Fitbit’i satın alması durumunda Google, akıllı saat pazarında rekabete girebilecek bir Pixel Watch üretebilmek için yeterli donanıma sahip bir ekibe kavuşmuş olacak. Google hali hazırda akıllı saat pazarında diğer firmalara Wear OS adlı işletim sistemini tedarik ediyor ve kendi akıllı saatini üretmiyor. Ancak bu satın alım, Google’ın donanım portföyünün genişlemesine katkıda bulunabilir.

Google’ın Fitbit’i satın almayı planladığına dair haberler yayılınca, Fitbit’in hisseleri de yüzde 30’dan fazla değer kazandı. Fitbit, özellikle geçtiğimiz yaz sonrası 2019 gelir tahminini kestikten sonra yatırımcıların ilgisinde bir azalma görülüyordu. Ayrıca şirketin 160 dolar’dan başlayan Versa Lite ve Alexa entegrasyonuyla birlikte gelen Versa 2 adlı akıllı saatlerinin satışları da büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.

Reuters da, geçtiğimiz Ocak ayında Google’ın zaten Fossil firmasının akıllı saatleriyle ilgili fikri haklarını satın aldığını hatılatıyor. Söz konusu satın alım 40 milyon dolar karşılığında gerçekleştirilmişti ancak Google bu satın alımla ne yapmayı amaçladığını henüz açıklamadı.