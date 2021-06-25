Google Algoritması, Sıradan Bir İnsanı Seri Katil Yaptı

Google algoritması büyük bir hata yaparak sıradan bir insanın arama sonuçlarında seri katil olarak çıkmasına neden oldu. Olay, bir seri katille aynı ad ve soyada sahip bir kişinin fotoğrafının seri katile ait Wikipedia ön izlemesine eklenmesi ile gerçekleşti.

Google Algoritması Birini Seri Katil Olarak Gösterdi

Hristo Georgiev isimli sıradan bir insanın fotoğrafına kendisi ile aynı isme sahip bir seri katile ait Wikipedia ön izlemesinde yer verildi. Yaşamını normal bir şekilde sürdüren Georgiev, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Bugün gelen kutusuna gezinirken eski bir arkadaşımdan adımı Google'da arattığında bir seri katille ilgili bilgilerin yer aldığı Wikipedia sayfasının ön izlemesine fotoğrafımın sabitlendiğine ilişkin bir e-posta aldım."

Georgiev, e-postayı alır almaz tarayıcıyı açtığını ve Google'da adını ve soyadını arattığını söyledi. Başına gelen olaylar karşısında nasıl şoke olduğunu anlatmaya çalışan Georgiev, ismini Google'da arattığında gerçekten de e-postada yazılanların doğru olduğunu fark ettiğini belirtti. Arama sonucunda kendisi ile aynı ad ve soyada sahip Bulgar katille ilgili bilgilerin bulunduğu Wikipedia sayfasının ön izlemesinde kendisinin fotoğrafı vardı.

Georgiev, bunu gördüğünde birilerinin ona şaka yaptığını zannettiğini ancak Wikipedia sayfasını açtıktan sonra orada kendisine ait bir fotoğrafın olmadığını gördüğünü söyledi. Bu olayın ardından kendisine ait fotoğrafı Google'ın katilin Wikipedia sayfası ile ilişkilendirdiği ortaya çıktı.

Georgiev, Google'ın yaptığı hata hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu çok tuhaf çünkü benim adım eşsiz değil. Benimle aynı ada ve soyada sahip yüzlerce insan var ama bütün bunlara rağmen benim fotoğrafım bir seri katille ilişkilendirildi."

Kendisinin bir seri katilmiş gibi gösterilmesi karşısında şaşkınlığını koruyamayan Georgiev, milyarlarca insanın faydalandığı bir algoritmanın bu kadar kolay bir şekilde kontrol edilmesinin de oldukça korkutucu sonuçları olabileceğini ifade etti.

Georgiev, başına gelenleri anlattığı blog yazısını ilk yayımladığında söz konusu hatayı Google'a bildirdiğini söyledi. Bir süre sonra blog yazısı güncellendi ve hatanın Google tarafından düzeltildiği belirtildi. Başına gelenlerin düzeltilmesi için sürecin hızlandırılmasını sağlayan HackerNews topluluğuna da teşekkür etti.