Google, Amazon Echo Show'dan YouTube Erişimini Kaldırdı

Birkaç saat önce Google ve Amazon arasında beklenmeyen bir anlaşmazlık çıktı. Arama motoru devi, sahibi olduğu YouTube'un Amazon Echo Show erişimini kaldırdı. İki şirket arasında ipler gerilirken, yapılan açıklamalarda da çelişkiler bulunuyor.

Google, Amazon'un akıllı hoparlör ürünü Echo Show'dan video servisi YouTube'un erişimini geri çekti. Amazon bu konuda mutsuzluğunu dile getirirken, Echo Show sahiplerine bu konu hakkında herhangi bir uyarı yapılmadı.

Amazon sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Google bugün bir değişiklik yaptı ve Echo Show sahiplerine bir açıklama yapmadan erişimi kaldırdı. Bu karar bizde hayal kırıklığı yarattı. Müşterilere ve Google'a zarar veren herhangi bir teknik sebep yok" dedi.

Google ise Amazon ile çelişen bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Her iki platformda müşterilere büyük deneyimler kazandırdığından Amazon ile görüşmeler yaptık. Ancak Echo Show'da bulunan YouTube uygulaması hizmet şartlarımızı ihlal ederek kullanıcı deneyimini bozdu. Bir anlaşmaya varmayı ve bu sorunları çözmeyi umuyoruz" denildi.

Şu an için her iki şirketten gelen mesajlar birbiriyle çelişiyor. Ancak Amazon için durum daha kötü diyebiliriz. Çünkü YouTube erişimini kaybetmek, şirketin ekranı olan tek akıllı hoparlörüne büyük darbe indirecektir. Umarız Amazon Echo Show müşterilerinin lehine bir karar alınır.