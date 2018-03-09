Google, AMP Teknolojisini Bütün İnternete Yaymak İstiyor

Google tarafından geliştirilen Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (Accelerated Mobile Pages – AMP) teknolojisi, şimdilik sadece Google, Twitter, Bing ve Baidu gibi platformlarda kullanılabiliyordu. AMP teknolojisine yatırım yaparak geliştirmek isteyen Google, AMP’yi bir internet protokolü haline getirmek istediğini söyledi.

Akıllı telefon ya da tabletler üzerinden internet sitelerine ulaşmak isteyenlerin, internet sitelerini sadece 1 saniye gibi kısa bir sürede açmalarını sağlayan AMP, son zamanlarda ortaya çıkarılan en kullanışlı teknolojilerden biri olarak adlandırılmıştı. AMP’yi geliştirmek için harekete geçen Google, ölçütlere uyan tüm web sitelerini daha hızlı yükleyecek şekilde güncelleyeceğini duyurdu. Güncelleme sayesinde, AMP formatının daha fazla mobil web sayfasının bir saniyeden kısa sürede yüklenmesini sağlanacağı söylendi.

Google’ın yöneticilerinden David Besbris, AMP teknolojisinin daha en başından bu yana internetin her yanında kullanılabilmesi için geliştirilemeye başlandığını söylerken, yakın zaman yapılacak yeni bir güncellemeyle birlikte teknolojisinin daha temiz ve rafine hale geleceğini belirtti. Rafine hale gelen teknolojinin diğer geliştiricilerin kullanımına açılacağı ve AMP’nin kolayca farklı platformlara entegre edilebileceği belirtildi. AMP güncellemesinin ne zaman geleceğine dair henüz bir takvim oluşmadığı kaydedilirken, yapılan geliştirmelerin ardından kısa süre içerisinde güncellemenin herkes için yayınlanacağını aktarıldı.