Google, Android 13 İçin İlk Güncellemeyi Yayınladı

Çarşamba öğleden sonra Google, aylık güvenlik düzeltme güncellemesini yayınlamaya başladı. Bu ayki sürüm, Android 13'ün herkese açık sürümünün desteklenen tüm Google Pixel telefonları için gelmesinden bu yana olan ilk güncelleme niteliğini taşıyor.

Gelen yeni güncelleme, Android 13 güncellemesiyle birlikte gelen sorunlar için bir dizi düzeltme getiriyor. Güncelleme, belirli duvar kağıtlarının neden olduğu artan pil tüketimini ele alıyor ve bazı koşullarda kablosuz şarjın etkinleşmemesi sorununu çözüyor.

Ayrıca parmak izi okuyucu için bir düzeltme, bazı cihazların bağlanmasına zaman zaman izin vermeyen bir Bluetooth bağlantı hatası ve bazı bildirimlerin kilit ekranında düzgün görüntülenmemesine neden olan bir hata için düzeltme sağlıyor.

Bu önemli güncelleme ilk olarak Pixel telefonlara sunuldu.

Android 13'ün İlk Güncellemesini Alan Pixel Telefonlar

Pixel 4 (XL): TP1A.220905.004

Pixel 4a: TP1A.220905.004

Pixel 4a (5G): TP1A.220905.004

Pixel 5: TP1A.220905.004

Pixel 5a (5G): TP1A.220905.004

Pixel 6: TP1A.220905.004

Pixel 6 Pro: TP1A.220905.004

Google, Pixel 6a'nın Eylül güncellemesini bu ayın sonunda alacağını söyledi.