Google, Android'in iOS Kadar Güvenli Olduğunu Söylüyor

Google bugün, dördüncüsünü yayınladığı yıllık Android güvenlik raporunu merak edenlerle paylaştı. Android ekosistemindeki güvenlik önlemlerine dair detayların yer aldığı 56 sayfalık raporda, Android’in en az iOS kadar güvenli olduğu söylendi.

Ünlü teknoloji şirketi Google, mayıs ayında Google Play Protect adında yapay zeka destekli bir proje başlatmış ve güvenlik önlemlerini en üst seviyeye taşımıştı. Makine öğrenimi teknikleri kullanan yeni yapay zeka teknolojisi sayesinde, Google Play’e eklenen uygulama ve oyunların tehdit içerip içermediğini bulmaya başlayan şirket, projenin başarıyla devam ettiğini kaydetti.

Her ne kadar Android platformu iOS’e göre daha az güvenli görünse de Google, 2016 yılında potansiyel olarak zararlı bir uygulamanın indirilme olasılığının yüzde 0,04 olduğunu, 2017 yılındaysa bu oranın yüzde 0,02’ye kadar düşürüldüğünü belirtti. Kısaca her 1000 indirmenizden sadece 2’sinde zararlı uygulamayla karşılaşma olasılığınız olduğunu rakamlarla anlatılmış oldu.

Dünya çapında 2 milyar aktif kullanılan Android cihazın olduğunu söyleyen Google, düzenli olarak çıkardıkları güvenlik yamalarıyla bu cihazları korumaya çalıştıklarını; ancak işletim sistemi olarak geride kalan cihazların tehlikeye karşı daha açık olduklarını belirtti.

Google durumdan memnun olduğunu dile getirirken, Android’in güvenlik bölümünün başında olan David Kleidermacher, “Android en az rakipleri ve iOS kadar güvenli bir işletim sistemi.” ifadelerini kullanarak, tartışmalara son noktayı koymaktan da çekinmedi.