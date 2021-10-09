Google, Android ve iOS Şifre Yönetimini Baştan Aşağı Değiştirdi

Google, Android ve iOS'un şifre yönetimi ile ilgili yeni değişikliklerde bulundu. ABD'li yazılım devinin son güncellemesi ile Google uygulaması, kullanıcının hesabında kayıtlı şifrelere erişim sağlayacak.

Google, iOS ve Android için arama uygulamasının, hesaba kaydedilen şifreleri yönetmek için yeni bir bölüm içereceğini duyurdu. Bu yenilik, web tarayıcısında harika çalışan mevcut sistemi tamamlayacak.

Google'dan gelen yeni duyuru, Siber Güvenliğe Farkındalık çalışmasının bir bölümü ve şirketin hesap güvenliğini artırma ve insanların "şifre1234" gibi zayıf parola kombinasyonlarından kurtulmasına yardımcı olma çabalarının bir parçası.

Google, Android ve iOS'un şifre yönetimini basitleştiriyor

Söz verilen en büyük değişiklik, Google arama uygulamasına (Android ve iOS) bir kullanıcının hesabında kayıtlı şifrelere erişimi kolaylaştıran bir menünün gelmesini içeriyor.

Şu anda Chrome üzerinden aşağıdaki adımlarla da erişilebilen passwords.google.com sayfasına gidebilirsiniz: Ayarlar > Şifreler > Kayıtlı şifreleri görüntüle ve yönet.

Google'dan gelen başka iyi haber ise özellikle iPhone veya iPad'de Chrome kullananlar için. iOS için Chrome tarayıcı artık şifrelerinizi öneren ve güvenli bir şekilde saklayan yeni bir özelliğe sahip olacak.

Android uygulamasında zaten mevcut olan araç, kullanıcının profilinde saklanan oturum açma bilgilerine dayanan mevcut otomatik doldurma sistemini tamamlayacak.

Google ayrıca, 2021'in sonuna kadar 150 milyon hesabın iki aşamalı kimlik doğrulama özelliğini (2FA veya 2SV) etkinleştireceğini ve onay cihazı olarak akıllı telefonlarına veya tabletlerine güvenenler için tüm oturum açma deneyimini daha güvenli hale getireceğini duyurdu.

Son olarak şirket, bu Kasım ayından itibaren YouTube'daki içerik oluşturucuların 2FA'nın YouTube Studio'ya erişmesini sağlamaları gerekeceğini belirtti. Uygulamada yaşanan son değişiklik, güvenlik özelliğinin hesap panosuna giriş yapmasını, video yüklemesini, yorumları denetlemesini ve diğer yönetim işlemlerini gerçekleştirmesini izin verecek.

WhatsApp'a şifre yedekleme seçeneği geldi

WhatsApp Beta (iOS)'un 2.21.200.14 sürüm numaralı güncellemesi ile gelen özellik, kullanıcıların mevcut sohbetlerini uçtan uca şifrelenmiş şekilde yedekleyebilmesine olanak sunuyor. Bu da kullanıcıların yedekledikleri mesajların artık çok daha güvenli hale geleceğini gösteriyor.

Eğer siz de WhatsApp'ın beta sürümüne dahilseniz ve bu özelliğin cihazınıza gelip gelmediğini sorgulamak istiyorsanız, öncelikli olarak WhatsApp uygulamasına girin ve Ayarlar menüsüne tıklayın. Ardından sırası ile Sohbetler -> Sohbet Yedeği adımlarını takip edin. Eğer özellik cihazınızda kullanılabilir ise 'Uçtan Uca Şifreli Yedekleme' sekmesini görmelisiniz.