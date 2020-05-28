Google, Android Kullanıcılarının Konum Verilerini Mi İzliyor? Dava Açıldı!

ABD'de Arizona Başsavcısı Mark Brnovich, rızaları olmadığı halde Android kullanıcılarının konum verilerini izlediği gerekçesiyle Google’a dava açtı.

Google Android Cihazlarda Konum Verilerini İzliyor İddiası!

Google’ın konum verileri konusunda bir kez daha başı dertte. Android kullanıcılarının rızaları olmadan, hatta konum izleme özellikleri manuel olarak devre dışı bırakılsa bile Google’ın konum verilerini izlediği iddia ediliyor. Android sistem ayarlarından sistem düzeyinde izleme kapatıldığında dahi, Google’ın konum verilerini gizlice almaya devam ettiği belirtiliyor. Google’ın hava durumu, arama motoru ve Chrome tarayıcısı üzerinden yapılan aramalar aracılığıyla arka planda konum izlemeye devam ettiği ifade ediliyor.

Google daha önce de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak teknoloji devi, konum verilerini otomatik olarak silmeyi kolaylaştırmak ve kişinin rızası olmadan bunu yapan üçüncü taraf uygulamaları engellemek gibi önlemlerle gizlilik konusundaki endişeleri azaltmayı başarmıştı.

Dava hakkında konuşan bir Google sözcüsü, "Başsavcı ve avukatları hizmetlerimizi yanlış tanımlamış gibi görünüyor. Ürünlerimize her zaman gizlilik özellikleri ekledik ve konum verileri için sağlam kontroller sağladık. İddialara açıklık getirmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak Arizona'nın sahtecilikle mücadele yasaları nedeniyle Google'ın ihlal başına 10 bin dolar ödemek zorunda kalabileceği konuşuluyor. Google'ın, konum verilerini kullanarak Arizona sakinlerine sunduğu reklamlardan elde ettiği gelirleri geri ödemesini talep eden Brnovich, "Çok parası olan insanlar veya şirketler, bir noktada yapmak istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar ve kendilerini yasaların üstünde görüyorlar. Google'dan Arizona'nın tüketici sahtekarlığı yasası olduğu mesajını almasını istedim. Dünyanın en yenilikçi şirketi olabilirler, ancak bu yasaların üstünde oldukları anlamına gelmez." diye konuştu.

Google ile birlikte YouTube ve diğer birçok teknoloji şirketi geride bıraktığımız 10 yılda Avrupa Birliği’ne milyarlarca dolar para cezası ödedi. Google’ın geçen yıllar içerisinde gizlilik konusunda birçok tedbir almasına rağmen, görünüşe göre şirket yine benzer konularda yasal sorunlarla karşı karşıya.