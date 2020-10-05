Google Android Kullanıcılarını Uyaracak! İşte Detaylar

Google, Android Partner Vulnerability Initiative'in (APVI) bir parçası olarak, Pixel marka cihazlar hariç tüm Android işletim sistemini kullanan telefon kullanıcılarını güvenlik açıkları konusunda uyarmaya başlayacak.

Google Güvenlik Açıkları Hakkında Bilgi Verecek

Cihazlarda bulunan güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için özel olarak başlatılan bu program, Google'ın geniş mobil ekosistemine giren ve dünyanın her yerinden şirketleri içeren yeni bir koruma katmanı olarak kabul ediliyor.

Google konu hakkındaki açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"APVI, bir Android cihazın veya kullanıcısının güvenlik durumunu etkileyebilecek, Google tarafından keşfedilen sorunları kapsar ve ISO / IEC 29147: 2018 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Güvenlik açığı ifşa önerileriyle uyumludur. Girişim, Google tarafından sunulmayan veya bakımı yapılmayan cihaz kodunu etkileyen çok çeşitli sorunları kapsıyor."

Google, şirket tarafından Pixel olmayan telefonlarda keşfedilen tüm güvenlik sorunlarının, gereken tüm bilgilerle birlikte bu sayfada yayınlanacağını söyledi.

Popüler Tarayıcıda Güvenlik Açığı!

Google, bu programa dahil edilecek güvenlik sorunlarının zaten keşfedilmiş olduğunu ve en önemli endişelerden birinin "popüler bir web tarayıcısı" tarafından desteklenen kimlik bilgisi sızıntısı ile ilgili olduğunu açıkladı. Google, uygulamanın adını açıklamasa da, tarayıcının birçok Android cihazda önceden yüklenmiş olduğunu ve aslında kullanıcıların kimlik bilgilerini ifşa ettiğini iddia ediyor.

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