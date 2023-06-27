Google 4 Yıl Aradan Sonra Android Logosunu Değiştirdi!

Google, 2019 yılında mobil işletim sistemi için yeni bir marka kimliği duyurmuştu. Neredeyse dört yıl sonra, Android logosunu yeni bir 3D versiyonuyla güncelleme kararı aldı.

Android yazımının fontunda da değişikliğe giden şirket görünüşe göre logoda olduğu gibi daha fütüristik bir tercih yapmışa benziyor.

Logoların 3D hâllerinin kullanımını ilk kez CES 2023'te görmeye başladık. Birçok şirket bu bağlamda logolarını yenilerken Google da aynı adımı Android için atma kararı aldı.

Google'ın Android Logo Geçmişi

Google bugün "yeni marka kimliğini" doğruladı ve gelecekte bu konuda daha fazla şey duyacağımızı söyledi.

"Yeni marka kimliğimizin bazı unsurlarını, bu yılın başlarındaki CES standımız ve dijital ve banner reklamlar gibi diğer kampanya materyalleri de dâhil olmak üzere çeşitli noktalarda sergiliyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazlasını paylaşacağız."

Yeni logo muhtemelen tüm Android cihazların açılış ekranında yer alacak. Marka şu anda "Powered by Android" olarak görünüyor. Google'ın bu güncellemeyi Android 14 ile birlikte bu yıl içinde yayınlaması bekleniyor.