Google, Android Mesajlar'a Birden Fazla Yeni Özellik Getiriyor

iOS ve Android, platformlarında bulunan birçok özellikle kullanıcıları kendilerine çekmeye çalışıyor. Ancak şüphesiz Apple'ın işletim sisteminin en önemli satış noktalarından birini iMessage oluşturuyor.

iOS işletim sisteminde bulunan dahili mesaj uygulaması iMessage, iPhone kullanıcılarının birbirleriyle ücretsiz bir şekilde mesajlaşmalarını sağladığı gibi, Mac bilgisayarlarda da sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Benzer özelliklere sahip birçok üçüncü taraf Android uygulaması var, ancak gelen haberlere göre, Google nihayet Android Mesajlar uygulamasında radikal değişikliklere gidiyor.

İnternet devi Google, daha önce birkaç kez iMessage ile rekabet etmeye çalıştı, ancak şirketin çabaları her zaman kısa sürdü. Belki de bunun nedeni, Google'ın Android Mesajlar'dan Google Hangouts'a kadar birçok farklı mesajlaşma servisine sahip olması olabilir. Ancak yine de tüm bu uygulamalar, kullanıcıların beklentilerini karşılamıyordu. Dolayısıyla bu durum, Android kullanıcılarını uzun zamandır üçüncü taraf uygulamaları kullamaya itiyordu.

Android Mesajlar'a Yeni Özellikler Geliyor

Bununla birlikte Android Police, Android Mesajlar'ın en son versiyonunu oluşturan kodlarla ilgili yaptığı araştırmada çok önemli özellikler keşfetti. Buna göre kullanıcılar Android Mesajlar uygulamasını artık Web üzerinden kullanabilecek. Bir tarayıcısı uzantısıyla çalışması beklenen özellik, yalnızca Chrome ile sınırlı olmayacak. Yapmanız gereken tek şey, aynı WhatsApp'ta olduğu gibi bilgisayarınızdaki QR kodu telefonunuzla taratmak olacak. Ardından dilediğiniz kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

Bir diğer önemli özellik ise, kullanıcıların Wi-Fi üzerinden mesaj gönderebilmesini sağlıyor. Uzun zamandır iMessage platformunda olan bu özelllik, kullanıcıların herhangi bir operatöre ihtiyaç duymadan mesaj gönderebilmelerine imkan tanıyor.

Android Police, Google'ın Android Mesajlar'da çalışacak bir ödeme sistemi üzerinde yoğunlaştığını da bildiriyor. Bu özellik, kullanıcıların arkadaşlarına veya ailelerine para göndermesine olanak tanıyan Google Cüzdan'dan biraz farklı görünüyor. Bu yeni ödeme sistemi, Android Mesajlar uygulamasındaki çeşitli öğeleri satın almanızı sağlayacak. Tabii tam olarak nasıl çalışacağını kestirmek şu an için oldukça güç.

Nitekim Google, Android Mesajlar'ın geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı, dolayısıyla tüm bunlar en azından şimdilik söylentiden ibaret. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğu takdirde sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!