Google Android Pie Heykelinin Açılışını Yaptı

Google, dün akşam sürpriz şekilde yeni Android için beklenen açıklamayı yapmış ve bugüne kadar Android P olarak anılan yeni işletim sisteminin isminin Andrpid Pie olduğunu duyurmuştu. Resmi duyurunun yapılmasının ardından bugün itibarıyla Google önünde duran Android heykeli de yenilendi.

Teknoloji devi Google, akıllı telefonlar için geliştirdiği Android işletim sistemini açık kaynak kodlu yaparak, herkesin kullanımına açmıştı. Devasa telefon üreticilerinin Android kullanmaya başlamasıyla birlikte iOS ile birlikte akıllı telefon pazarının tamamını ele geçiren işletim sistemi, Google’ın en karlı yatırımları arasına girmeyi başarmıştı.

Her yeni Android sürümü için büyük etkinlikler düzenleyen, özellikle yeni sürümün adını açıklamadan önce çeşitli kutlamalar yapan Google, bir önceki sürüm olan Android Oreo için hem New York hem de Mountain View’da açılışlar gerçekleştirmişti. Yaptığı kutlamaların yanı sıra her yeni sürümün temasına uygun heykelleri genel merkezinin önüne yerleştiren Google, bugün itibarıyla Android Pie’ın heykelini gün yüzüne çıkardı. Dün akşam internet sitesinde gösterilen logoya benzer şekilde Android robotunun yanına kirazlı turta yerleştiren Google, böylece bir geleneğini daha gerçekleştirerek, yeni sürüme hızlı bir giriş yapmış oldu.