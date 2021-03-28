Google, Android Telefonları Dijital Anahtara Dönüştürmek İstiyor

ABD'li teknoloji devi Google Android Ready SE Alliance hizmetini duyurdu. Kısa süre sonra arabanızın kilidini açmak için Android telefonunuzu kullanabilirsiniz. Google, Android Ready SE Alliance'la birlikte yanınızda taşımanız gerekebilecek her şeyin telefon olduğu, tamamen dijital bir gelecek için çalışıyor.

Akıllı telefonlar; bas-çek kamera ve MP3 oynatıcılar gibi tek amaçlı aygıtları ortadan kaldırmayı başardı. Google ise yeni telefonların, araba / ev anahtarlarını ve cüzdanların yerini alacak temel donanıma sahip olmasını sağlamak için Android Ready SE Alliance programını duyurdu.

Android Ready SE Alliance kapsamında günlük olarak taşıdığınız pek çok bilgiyi telefonda saklayabileceksiniz. Proje; dijital anahtarlar, mobil ehliyet (mDL), ulusal kimlik, ePasaport ve eMoney çözümlerini (dijital cüzdan) içeriyor.

Google Android Ready SE Alliance programı nedir?

Google'ın bu dijital aktarım çabası, Güvenli Öğe (The Secure Element) olarak adlandırılan bir donanım bileşenine dayanıyor. Güvenli Öğe, 2018'den beri Google'ın tüm Pixel telefonlarında bulunan Titan M çipi olarak da biliniyor.

Android Ready SE Alliance, NFC ödemelerinin çalışma şekline benzer bilgisayar tabanlı görevleri yürütmek için tasarlandı. Bu sistemde, fiziksel bir anahtara ihtiyaç duymadan arabanızın kilidini açmak gibi çok çeşitli amaçlar için telefonunuzu kullanabileceksiniz.

Android Ready SE Alliance, dijital araba anahtarları gibi şeylerin saklanmasına yardımcı olacak bir teknoloji türü olan StrongBox adlı programa dayanıyor. StrongBox aracılığıyla oluşturulan modüller, ek bir koruma katmanı için kendi güvenli depolama özelliklerini ve rastgele sayı üreteçlerini kullanıyor.

Bu tür bir teknolojinin onlarca farklı yerde kullanılması mümkün, ancak Google şu anda anahtarlara ve mobil sürücü lisanslarına odaklanıyor. Mobil sürücü lisansları, Android 11 ile başlatılan Identity Credential API'yi kullanıyor. Ancak henüz dijital araba anahtarlarına karşılık gelen bir Android uygulaması yok ve yeni projeler arasında görünmüyor.

Google'ın Android telefonlarla kullanım için ortaya koymaya karar verdiği yeni proje, hem iOS hem de Android kullanıcıları için Car Connectivity Consortium'un dijital anahtar standardını desteklemek zorunda.

Google ayrıca StrongBox'ın çeşitli cihazlarda mevcut olduğunu belirtti: WearOS, Android Auto ve Android TV. Android Ready SE'yi kendi cihazlarına getirmek için çalışan birkaç Android üreticisi de bulunuyor, bu nedenle teknoloji çok hızlı bir şekilde yayılacak gibi gözüküyor.