Google'ın Yeni Android TV Akış Cihazı "Sabrina" Sızdırıldı

Google’ın çok yakında tanıtması beklenen Android TV akış cihazı sızdırıldı. ABD’li teknoloji devinin Android TV tabanlı akış dongle’ı şimdiye kadar gördüğümüz Chromecast’lerden farklı olarak kendi uzaktan kumandasıyla gelecek.

Chromecast ailesinin aksine kendi uzaktan kumandası olacak Google’ın yeni akış cihazı son birkaç haftadır konuşuluyor. Şimdi, XDA-Developers, Android TV platformunu temel alacak ve Sabrina kod adlı Google’ın gelecek akış cihazının resmi ürün görselleri gibi görünen görüntüleri paylaştı. Google’ın yeni akış cihazı, dikdörtgen bir çakıl taşı gibi görünüyor ve siyah, beyaz ve Pixel 3’te gördüğümüze benzer açık pembe renk seçenekleri olacak. Fiyatının 69 dolar civarına düşmesi bekleniyor ancak çıkış tarihi ile ilgili belirsizlik hala korunuyor.

Uzaktan kumandadan bahsedecek olursak, sızdırılan render görsellerden gördüğümüz kadarıyla (sadece üst yarısı gösteriliyor) yuvarlak tuşlu sade bir kumandaya sahip olacağız. Google’ın yeni akış cihazı Nest markası altında tanıtılabilir ve Canlı bölümünde YouTube TV entegrasyonu, yeni bir Google Asistan arayüzü ve Nest ev kameraları ve kapı zili uyarıları gibi ufak kullanıcı arayüzü değişikliklerini getirebilir.