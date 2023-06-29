Google Duyurdu: Android TV’ye Yeni Sekme Geliyor

Google, bugün yapmış olduğu açıklamada Android TV uygulamasında yeni bir Mağaza sekmesinin açıldığını duyurdu. Yakın zamanda kaldırılan Google Play Filmler’in yerini alan sekme, Android TV kullanıcılarının kiralamalarını ve satın alma dahil bütün işlemlerine erişimini kolaylaştıracak.

Google, Android TV İçin Yeni Özellik Paylaştı

Şirketin yeni özelliği, satın aldığınız tüm alışverişler için bir merkez görevi olarak tasarlandı. Şimdiye kadar, kullanıcıların film kiralamak veya satın almak için kullandıkları özel eklentiyi uygulamalar sekmesinde bulmaları gerekiyordu. Gelen bu güncellemeyle birlikte beğendiğiniz bir filmi bulma, içerik satın alma ve kiralama süreci çok daha kolaylaştı.

Aradığınız bir filmi veya diziyi kolaylıkla bulmanızı sağlayan bu yeni sekme, Android TV'nin arayüzünü pratik hale getirerek kullanıcıların daha rahat gezinmesini sağlayacak. Yeni Mağaza sekmesinin parçası olan Kitaplık içerisinde Filmler ve Şovlar için ayrı bölümler bulunur. Yeni Mağaza sekmesi, bugünden itibaren ABD'de Android TV cihazlarında kullanılmaya başlanacak. Yakın zamanda ise belirlenen bazı ülkelerde kullanılabilecek.