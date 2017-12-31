Google, Android ve Chrome OS'u Sonlandırabilir

Google'ın mobil cihazlar ve dizüstü bilgisayarlarda çalışan iki farklı işletim sistemi bulunuyor. Google, kullanıcılarına biri Android diğeri ise Chrome OS olan bu iki işletim sistemi yerine uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Fuchsia OS'u sunabilir. Şu anda şirketin kendi Pixelbook'unda test edilen Fuchsia OS, açık kaynak kodlu olarak yazıldığı için bir hayli şeffaf çalışıyor.

Henüz Fuchsia işletim sistemi hakkında kamuya açık bir bilgilendirme yapmayan Google, 2018 yılında iki farklı işletim sistemi yerine hem mobilde hem de bilgisayarda çalışan tek bir işletim sistemini benimseyebilir. Böylece bilgisayar ve mobil pazarındaki üstünlüğünü artırabilecek olan Google, bir süre önce Pixelbook sahiplerine Fuchsia OS'u indirme şansı tanımıştı.

Linux yerine Zirkon çekirdeğine dayanarak geliştirilen Fuchsia OS, bir süredir Google'dan geliştirici desteğini de almaya devam ediyor. Kasım ayında Apple'ın Swift programlama dili için destek sağlayan Fuchsia, pek çok yazılım diline kapılarını açık tutuyor. Ayrıca yine Chrome OS ve Android uygulamaları oluşturmak için kullanılan Google'ın SDK'sı Flutter da Fuchsia OS desteğiyle çalışabiliyor. Yani Google'ın hedefinde geliştiricilerin olduğunu söylersek yanlış olmayacaktır.