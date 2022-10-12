Google, Android ve Chrome'da Parolasız Giriş Hizmetini Başlattı

Apple, Google, Microsoft ve sektördeki diğerleri, web sitesi/uygulama şifrelerini, yalnızca cihazınızın kilidini açmanızı gerektiren "Geçiş Anahtarları" ile değiştirmek istiyor. Bugünden itibaren Android ve Google Chrome, Geçiş Anahtarlarıyla oturum açmayı destekleyecek.

Google, parola kullanma deneyimini, kayıtlı kimlik bilgilerinin otomatik olarak girilmesinden önce yalnızca cihazınızın parolasını/parmak izini onayladığınız, kendi parolası gibi mevcut parola yöneticileriyle eşitliyor. Benzer şekilde, "cihaz kaybı durumunda kilitlenmeleri önlemek" için Geçiş Anahtarları güvenli bir şekilde yedekleniyor ve buluta senkronize ediliyor.

Yeni "Geçiş Anahtarları" Hesaplara Girişi Hızlandırıyor

Google Play Hizmetleri beta sürümüne kaydolan ve Chrome Canary'yi kullananlar için bugün iki özellik duyuruldu ve "bu yılın sonunda" kararlı sürümlerle herkese sunulacak:

Kullanıcılar, Android cihazlarda Geçiş Anahtarları oluşturabilir ve kullanabilir. Geliştiriciler, Android ve diğer platformlarda WebAuthn API aracılığıyla Chrome ile web üzerinde parola anahtarı desteği oluşturabilir.

Geçiş Anahtarları desteği olan bir hizmette bir parola (1-2) oluşturmak için, parola hesap bilgilerini onayladıktan sonra parmak izi, yüz veya parola ile cihazınızın kilidini açmanız gerekiyor. Daha sonra giriş yapmak için sadece doğru hesabı seçmeniz yeterli olacak.

Telefonunuzdaki bir Geçiş Anahtarı ile bir masaüstü/dizüstü bilgisayarda oturum açmayı kullanmak istiyorsanız ise bu işlem bir QR kodunun taranmasını içeriyor: