Google antitröst davası ile bir kez daha karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Yazılım devi şirkete karşı ilk olarak 36 eyaletten dava açıldı. Şirketin aleyhine dava açan eyaletlere daha sonra Colorado eyaleti de katıldı. Davada şirketin Pazar üzerindeki kontrolünün antitröst yasasını ihlal ettiği savunuldu.

Google Antitröst Davası ile İlk Kez Karşılaşmıyor

Bu dava, Engadget'a göre Google'a karşı açılan dördüncü antitröst davası oldu. Politicio, 36 eyaletin Google'ın pazar üzerindeki kontrolü yüzünden şirkete dava açmak için bir araya geldiğini bildirdi. Google'ın pazar üzerinde kurmuş olduğu kontrolün antitröst yasasını ihlal ettiğini ileri sürüldü.

Bu davanın 2020 yılında son davada ortaya atılan iddialara benzer üç iddiadan sonra Google'a karşı açılan dördüncü dava olduğu aktarıldı. Colorado Başsavcısı Phil Weiser öncülüğünde 38 eyalet ve bölgeden oluşan bir grup, şirkete karşı antitröst suçlamasında bulundu.

Dava, Google'ın Play Store komisyon ücretini yüzde 15'e düşürmesinin ardından açıldı. Google, mart ayında değişikliği duyurduğunda Android geliştiricilerinin yüzde 99'undan aldığı ücreti yüzde 50 azaltacağını açıklamıştı. Şirket, bu yılın ilerleyen günlerinde geliştiricilerin ödemeleri Play Store'un faturalandırma sistemi ile gerçekleştirmesini gerektirecek bir politika izlemeyi de planlıyor.

Play Store, Android cihazların çoğuna önceden yüklenmiş olarak gelse de akıllı telefonunuza uygulama indirebileceğiniz tek uygulama mağazası bununla sınırlı değil. Amazon ve Samsung gibi şirketlerin de kendi uygulama mağazaları bulunuyor. Ayrıca üçüncü taraf uygulama indirme sitelerini kullanma şansınız da var. Bunların tamamı Android'de yapılabilse de iOS'te yapılamıyor. Apple'ın işletim sistemini kullanan telefonların uygulama indirebileceği tek yer App Store.

Google'dan Dava Hakkında Açıklama Geldi

Yazılım devi, izlediği politikaları savunan bir blog yazısı yayımladı ve blog yazısında şirkete açılan davanın bir hayli "garip" olduğunu söyledi. Şirketin blog yazısında şu sözler yer aldı: