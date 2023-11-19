Google Güvenliğiniz İçin Uyardı: APK Dosyalarına Dikkat!
Google, kullanıcıların güvenliği için APK dosyalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İşte ayrıntılar!
Google, “Android Package Kit” olarak da bilinen APK dosyaları hakkında uyarıda bulundu. APK dosyalarının Android işletim sistemi cihazlarda kullanıcı veri güvenliği açısından tehlikeli olabildiğini belirtti.
Kötü Amaçlı Yazılım Yükleyebilir!
Üçüncü taraf uygulamalara ve uygulama mağazalarına destek sunan Android işletim sistemi, kullanıcı güvenliği bakımından mercek altına alındı. Google CEO'su Sundar Pichai, kullanıcıları Play Store dışında uygulama yükleme konusunda uyardı.
Pichai kullanıcıları "Telefonunuzu tamamen tehlikeye atmanıza izin vermek istemiyoruz. Bu şekilde telefonunuza kötü amaçlı yazılım yüklenebilir ve güvenliğiniz gerçekten önemli ölçüde tehlikeye girebilir." ifadeleriyle uyardı.
Google, Apple'ın aksine APK dosyaları ve Play Store dışından uygulama yüklenmesine izin veriyor. Tüm güvenlik endişelerine rağmen kötü amaçlı yazılımlar hakkında şimdilik yalnızca uyarı yapıldı.
Geçtiğimiz hafta Google Play'in bünyesinde barındırdığı virüs içerikli uygulamaların 3 milyondan fazla olduğunu öğrenen kullanıcılar, şimdi de APK dosyalarına karşı son derece dikkatli olmalılar.
Yeni Rapor: Google Play Store Virüslü Uygulamalarla Kaynıyor!
Rusya merkezli bir güvenlik şirketi olan Kaspersky, kötü amaçlı yazılım raporunu yayınladı. Bu rapora göre Google Play Store'daki gidişat hiç iyi değil.
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