Google, Apple’a 12.2 Milyar Dolar Ödeyecek

Google’ın iPhone’da varsayılan arama motoru olarak varlığını devam ettirmesi için gelecek yıl Apple’a tam 12.2 milyar dolar ödeme yapacağı belirtiliyor.

İnternet devi Google, 2014 yılında Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olmak için Cupertinolu şirkete toplam 1 milyar dolar ödeme yapmıştı. Bu rakam 2017’de 3 milyar dolara, 2018’de ise 9.46 milyar dolara çıkmıştı.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Google ile Apple arasındaki anlaşmanın katlanarak devam edeceğini belirtiyor.

Goldman Sachs analistleri, Google’ın önümüzdeki yıl Apple’a “trafik satın alma maliyeti” adı altında 12.2 milyar dolar ödeme yapacağını, 2021’de ise bu rakamın 15.6 milyar dolara çıkacağını ön görüyor. Her yıl artan iOS kullanıcılarını da düşündüğümüzde bu öngörünün gerçekleşmesi oldukça mümkün görünüyor.

Bir Goldman Sachs temsilcisi söz konusu anlaşma bedelinin Apple platformunda bulunan kullanıcı ve arama sayısına bağlı olarak ücretlendirildiğini belirtti.

Bu bilgi her ne kadar iki şirket tarafından doğrulanmamış olsa da, iOS cihazlar Google arama gelirinin yüzde 50’sini oluşturuyor. Dolayısıyla şirketin Apple’ın mobil işletim sistemi iOS platformunda varsayılan arama motoru olmak için kasasından hatırı sayılır bir paranın çıktığı kesin olarak söyleyebiliriz.

