Google, Apple AirDrop Özelliğini Android'lere Getiriyor

Google, Apple’ın AirDrop özelliğini Android’lere getirmeye hazırlanıyor. XDA Developers’ın gerçekleştirdiği testlere göre yeni Android dosya paylaşım sistemi Nearby Sharing (Fast Share) adını taşıyacak.

iOS kullanıcılarının cihazları arasında kolay, hızlı ve sorunsuz bir şekilde dosya aktarmasına olanak tanıyan AirDrop özelliği, Android’lere geliyor. Google’ın henüz açıklamadığı dosya paylaşım özelliği hali hazırda Android telefonlarda NFC, Bluetooth ve WiFi bağlantısı üzerinden dosyaları aktarmaya izin veren, Google’ın geçtiğimiz sene sonlandırdığı Android Beam’in halefi.

XDA Developers’ın paylaşımına göre Google’ın geliştirmekte olduğu yeni Android dosya paylaşım özelliği Fast Share adıyla gelecek. Pixel telefonlar arasında ve Pixel ve OnePlus arasında denenen Nearby Sharing, Google Play Servislerinin ön yüklü olduğu Android cihazlarda kullanılabilecek. Kullanıcıların hesap seçimi yapmalarına, dosya paylaşımında görünen adı değiştirmelerine, cihaz görünürlüğünü ayarlamalarına olanak tanınacak. Görünürlük açısından, yakındaki Google kişileri, belirli Google kişileri veya gizli seçeneği sunulacak.

XDA Developers’a göre Nearby Sharing özelliği çalışmak için (transfer için yakında cihazların bulunması) Bluetooth ve Konum Servisleri’ni kullanıyor. İki cihaz arasındaki uzaklığın fazla olmaması da gerekiyor. Testlerde fotoğraf aktarımının mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini ancak video aktarımında ilk denemenin başarısız olduğunu görüyoruz.

Samsung’un cihazları için Quick Share özelliğini getireceğini, Xiaomi, OPPO ve Vivo’nun da çapraz platform dosya aktarma özelliğini test ettiğini biliyoruz. iPhone’ların sevilen bir özelliği çok yakında Android’de de olacak.