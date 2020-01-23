Google, Apple'da 5 Güvenlik Açığı Buldu

Google bünyesinde çalışmalarını sürdüren güvenlik uzmanları, Apple internet tarayıcısı Safari üzerinde 5 güvenlik açığı bulduklarını açıkladılar. Tespit edilen açıkların tamamı Safari Mobil sürümü üzerindeydi.

Güvenlik açıklarının Apple'ın akıllı telefonları iPhone'larda bulunan Safari internet tarayıcısı için geçerli olması, milyonlarca iPhone kullanıcısının kişisel verilerini tehlikeye atıyor. Problemin ortaya çıkmasının asıl sebebi ise Apple tarafından 2017 yılında tarayıcıya yerleştirilen Akıllı İzleme Önleme sistemi olarak gösterildi.

Kullanıcıların bilgilerinin takip edilmesini engellemek adına geliştirilen sistemin, çeşitli açıkları olduğu gün yüzüne çıkarıldı. Apple'a ait olan Akıllı İzleme Önleme teknolojisinin karmaşık algoritmasının iOS işletim sistemine sahip olan iPhone'ların üzerinde çalışması, iPhone kullanıcıların internet tarayıcısı Safari'de yaptığı gezintiler hakkında kötü amaçlarla bilgi alınabilmesini mümkün kıldı.

Tespit ettikleri açığı kullanan Google güvenlik uzmanları, kullanıcıların iPhone ile ziyaret ettikleri internet siteleri hakkında elde etmemeleri gereken bilgilere ulaştılar. Dahası her kullanıcıya özel parmak izleri oluşturarak, takip işleminin sürdürülebileceği de aktarıldı.

Güvenlik araştırmacısı olan Lukasz Olejnik, konuyla ilgili olarak "Gizliliğinizi korumayı geliştiren teknolojilerin gizliliğinizi riske atmasını beklemezsiniz" dedi ve sözlerine "İstendiği takdirde (bu açıklar), istek dışında gerçekleşen kullanıcı hareketi izlemeye izin verir" ifadelerini kullandı.