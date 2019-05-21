Google, Apple İle Dalga Geçmeye Doymuyor: Harita Reklamı

Akıllı telefon üreticileri arasındaki rekabet giderek kızışırken, kendi aralarında kurdukları dil, ara sıra güldürmeyi başarıyor. Şu an için adeta Hacivat ile Karagöz gibi görünen Google ve Apple şirketleri, reklam tanıtımları üzerinden oldukça komik paylaşımlar yapıyorlar.

Buldukları her fırsatta birbirlerine çamur atmaya çalışan Google ile Apple, eski Anadolu karakterlerinden olan Hacivat ile Karagöz'ü andırıyorlar. Google tarafından yayınlanan son tanıtım videosunda bu defa şirket, harita üzerinden Apple'a vurmaya çalıştı.

Google kendisine piyasada çok güveniyor

15 saniye kadar çekilmiş olan reklam filminde Google, kendi akıllı telefonu olan pixsel içerisinde kullanabileceğiniz üç boyutlu haritayı gösteriyor. Bu haritada, mekanları orada bulunuyormuş gibi görebiliyorsunuz. Özellikle de Pixel 3a’nın artırılmış gerçekliği piyasada nadir bulunan avantajlar arasında.

Normal şartlarda akıllı telefon üreticileri sadece kendi cep telefonlarının gösterimini yaparlar. Ancak Google, bu reklam filminde iPhone ile kendi cep telefonlarını kıyasladı. iPhone X modeline gönderme yapılırken fors olarak reklam da gösterildi. Sağ tarafta Google Pixel 3a artırılmış gerçeklik ile harita deneyimi sunarken iPhone ise standart bir navigasyon kullanıyor.

Ayrıca reklam filminde her iki cep telefonunun da fiyatlarına değinmişti. Sağdaki artırılmış gerçekliğe sahip haritaları olan Google Pixel 3a, 399 dolar. Soldaki iPhoneX en yeni çıkan modellerden ve 999 dolar. Burada Google en az iPhone kadar iyi olduğunu ve buna rağmen fiyatını çok düşük tuttuğunu ifade etmeye çalışıyor. Google akıllı telefonlarından birini almak ister miydiniz? Video sizin için aşağıda yer alıyor.