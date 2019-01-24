Google, Apple'ın Kıdemli Mühendisini Transfer Etti

14 yıldır Apple’ın işletim sistemi MacOS üzerinde çalışan mühendis Bill Stevenson, Linkedin profilinde yaptığı güncellemeyle yeni işini duyurdu. Apple’ın tecrübeli mühendislerinden olan Stevenson, Apple’dan ayrılarak, Google’ın yeni işletim sistemi Fuchsia üzerinde çalışmaya başlayacağını söyledi.

Bilgisayarlarda kullanılan ChromeOS ve telefonlarda çalışan Android işletim sistemiyle iki kulvarda birden ilerleyen Google, her iki işletim sistemini yeni özellikler ekleyerek genişletmek adına harekete geçmişti. Fuchsia konusunda çalışmalarını hızlandırmak isteyen Google, bünyesindeki birçok yazılımcıyı yeni işletim sistemi projesine kaydırırken, ilk büyük transfer Apple'dan geldi.

2004 yılında Apple’da çalışmaya başlayan ve halihazırda Ürün Yayınlama Mühendisi rolünde görevde olan Bill Stevenson, kıdemli yönetici konumuna gelmişti. Google’dan aldığı teklifi değerlendirerek yeni bir aleme açılmak isteyen Stevenson, Fuchsia ekine katıldığını açıkladı. Stevenson Linkedin üzerinden şunları söyledi: “Bunu açıklamaktan çok heyecanlıyım. Bu şubattan itibaren, Fucshia denilen yeni işletim sistemi Fuchsia üzerine çalışmak üzere Google’a katılıyorum. Beni takip etmeye devam edin!” Uzmanlar Bill Stevenson’ın Fucshia’nın en büyük avantajlarından olması planlanan bulut servisler üzerinde çalışacağını tahmin ederlerken, mühendisin yeni rolüne dair detayları aktarmaya devam edeceğini ifade ettiler.

Android uygulamalarını da çalıştırması planlanan Fuchsia OS, telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve giyilebilir aletler üzerinde çalışacak şekilde geliştiriliyordu. Birçok yenilikçi özellikle kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanan yeni işletim sisteminin çıkış tarihine dair detaylar ise henüz paylaşılmamıştı.