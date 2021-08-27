Google, Apple'a 15 Milyar Dolar Ödeyecek!

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Google, Apple firmasına 15 milyar dolar ödeyecek. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google'ın Safari web tarayıcısında varsayılan arama motoru olarak kalmaya devam etmesi için bu ücreti ödemesi gerektiği ileri sürüldü. Ayrıca şirketin önümüzdeki yıl ne kadar ücret ödemesi gerketiği de paylaşıldı.

Google, Apple'a Arama Motoru İçin Milyarlarca Dolar Ödeyecek

Bernstein'deki analistler tarafından paylaşılan bilgilere göre Google firmasının iPad, iPhone ve Mac'lerde yüklü olarak gelen Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olarak kalmaya devam edebilmesi için Apple şirketine 15 milyar dolar ödemesi gerekiyor.

Google şirketinin Safari'de varsayılan arama motoru olarak kalmak için geçtiğimiz yıl 10 milyar dolar ödediği belirtildi. Bu, şirketin 2021 yılında geçtiğimiz yıla kıyasla 5 milyar dolar daha fazla bir ücret ödeyecek olması anlamına geliyor. Şirketin 2018 yılında 9 milyar dolar ödediği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google'ın önümüzdeki yıl ise 18 ile 20 milyar dolar civarında bir ödeme yapması bekleniyor. Bernstein analisti Toni Sacconaghi'ye göre bu miktarın her yıl çok ciddi bir şekilde artmasının sebebi Google firmasının Microsoft'un teklifini geçmek istemesi. Micosoft daha yüksek bir ücret ödediği takdirde Safari tarayıcılarında Bing arama motorunu görebiliriz.

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google'ın yaptığı ödemelerin Apple firmasının brüt kazancının yüzde 4 ila yüzde 5'ini oluşturduğu açıklandı. Apple firmasına ödenen miktarlara baktığımızda Google'ın iPhone, iPad ve Mac'lerde yüklü olarak gelen Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olarak kalmaya büyük bir önem verdiğini görüyoruz.

Bernstein analisti Sacconaghi, fiyat artışının beraberinde getirdiği potansiyel riske dikkat çekti. Sacconaghi, Google firmasının söz konusu işlem için artık yüksek miktarda ödeme yapmamayı seçebileceğini ifade etti. Bu, Google'ın daha az ödeme yapmak isteyebileceği veya hiç ödeme yapmayı reddedeceği anlamına gelebilir.

Böyle bir durumda Apple'ın zor bir seçim yapması gerekebilir çünkü çok sayıda kullanıcı, varsayılan olarak Google arama motorunu kullanmak istiyor. ABD merkezli teknoloji devi, Google'ın daha düşük ücretini ya da Microsoft'un teklifini kabul edebilir.

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