Google, Play Store'da Apple'ı Zora Sokacak Bir Hamle Yaptı

Google bugün, kullanıcıların uygulama içi satın alımlar için alternatif ödeme sistemleri seçmelerine olanak tanıyan Play Store kullanıcı seçimi faturalandırma programını Hindistan, Avustralya, Endonezya, Japonya ve Avrupa Ekonomik Alanı'na genişlettiğini duyurdu. Şirket, Dünya çapındaki tüm oyun dışı geliştiricileri bu programa başvurmaya çağırıyor ve hak kazanırlarsa belirtilen bölgelerde üçüncü parti ödeme sistemlerini kullanabilirler.

Arama devi, Temmuz ayında AEA bölgesindeki oyun dışı geliştiriciler ve kullanıcılar için benzer bir politika başlatmıştı. Şirket, AEA bölgesinde üçüncü parti faturalandırma kullanan geliştiriciler için ücretlerde %3 indirim yaptı. Yeni duyuruda firma, "makul hizmet ücretleri uygulanmaya devam edecek" dedi ancak herhangi bir rakamdan bahsetmedi. Şirket, önümüzdeki haftalarda ve aylarda bununla ilgili daha fazla ayrıntı açıklayacağını söyledi.

Bu bilgi, birçok geliştirici için kritik öneme sahip çünkü Google'ın aldığı yüzde kesintisi, geliştiricilerin ödeme işlemlerini değiştirme zorluğundan geçmek isteyip istemediklerini belirleyecek.

Google'ın Bu Kararı Apple Üzerinde Baskı Yaratabilir

Şirket, Play Store'daki geliştiricilerin %99'undan fazlasının %15 veya daha düşük ücretlere hak kazandığını ancak geliştiricilerin %1'inin Play Store'da oldukça fazla gelir elde ettiğini söyledi. Google, herhangi bir geliştiriciden her yıl ilk 1 milyon dolardan %15 kesinti alıyor. Ardından geliştiricilerin yıl başına ilk milyon dolarlık kazancından sonra %30 kesinti alıyor.

Google, 1 Haziran'dan itibaren küresel olarak zorunlu Google Play faturalandırmasını başlattı ancak yeni duyuruyla birlikte geliştiriciler, onaylanan bölgeler için uygulamalarında diğer ödeme işlemlerini kullanabilecekler.

Mountain View merkezli şirketin birden fazla bölgeye üçüncü parti faturalandırmasını getirme hamlesi, benzer adımları atması için Apple'ın üzerinde baskı yaratabilir. iPhone üreticisi şu anda yerel düzenleyiciler tarafından zorlandıktan sonra Hollanda'daki flört uygulamalarına, Japonya'daki okuyucu uygulamalarına ve Güney Kore'deki tüm uygulamalara alternatif faturalandırma sunuyor.