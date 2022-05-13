Google, Geleceğin Gözdesi AR Gözlüğü'nü Tanıttı

Google bildiğiniz üzere kısa süre önce I/O 2022 etkinliğini gerçekleştirdi. Bu konferans sırasında şirketin bir dizi yeni ürünü ve yazılım tabanlı duyuruları vardı ancak en dikkate değer araçlardan biri, sanal etkinlik sırasında kısa da olsa gösterilen AR Gözlüğü'ydü.

Bilmeyenler için arama motoru devi Google, geçmişte Google Glass'ı yani artırılmış gerçeklik destekli gözlükler üzerinde çalışmıştı ama bu ürün ticari piyasaya hiçbir zaman girmemişti. I/O etkinliği sırasında Google, kısa bir video eşliğinde yeni AR Gözlüğü'nü gösterdi. Başka bir deyişle bu, Google Glass'ın halefi olabilir. Özellikle de Apple ve Meta gibi şirketler metaverse için benzer gözlükleri geliştirmekle uğraştığı bu dönemde Google'ın bu hamlesi oldukça önem arz ediyor.

AR Gözlüğü Geleceğe Göz Kırpıyor

Etkinlikte şirket Pixel 6a, Pixel Buds Pro, Pixel Watch'ı duyurdu ve Pixel 7 serisinin tasarımını da sergiled ancak bu lansmanların arasında önemi en çok da gelecekte anlaşılacak olan AR Gözlüğü vardı. Kısa tanıtıma baktığımızda yapay zekâ gerçek zamanlı dil çevirisi içeren bir ürünü görebiliyoruz. Bu fonksiyon kısa tanıtımda ön tarafta konuşan kişinin dilini bilmemesine rağmen arkadaki kişinin gözlük sayesinde ne dediğini okuyabildiği bir teknoloji olarak yansıtıldı.

Ne yazık ki tanıtım şimdilik sadece yeni gözlüklerin nasıl çalışacağını gösteriyor ve birçok özelliğinden sadece birini ortaya koyuyor. Ürünün neye benzeyebileceği konusunda hâlâ net bir fikrimiz yok. Ayrıca Alphabet CEO'su Sundar Pichai, AR Gözlüğü'nün hâlâ erken bir prototip aşamasında olduğunu ve şu anda test edildiğini doğruladı. Böylece gelecekte şirketten daha fazlasını duymayı bekleyebiliriz.

Peki siz bu gözlükler hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecekte sizce beklenildiği kadar önem arz edecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.