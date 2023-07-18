Google, AR Gözlükleriyle Oynanabilen Yeni Oyununu Piyasaya Sürdü!

Google Franchise’ın 45.yıl kutlamaları sebebiyle ürettiği Space Invaders: World Defense oyununu Android ve iOS için kullanıma sunuldu.

Oyun, klasik bir rol player oyununun yanında uzay evreni detayıyla ön plana çıkıyor. Dünyayı uzay istilacılarından koruma üzerine kurgulanan Space Invaders: World Defense oyuncuların arkadaşları ve diğer oyuncular arasında rekabet etmesine izin veren sosyal eklentiler içeriyor.

Google ve Taito Ortak Oyun Üretti

Google ve Taito’nun birlikte geliştirdiği oyun, AR gözlüklerine özel olarak tasarlandı. Space Invaders: World Defense, paralel bir uzay ortamını desteklemiş olduğu AR gözlükleri yazılımıyla daha gerçekçi hale getiriyor.

Oyunu gerçekçi modda oynamak isteyenler için cihazda ARCore uyumu olması gerekiyor. Oyun gereksinimleri açısından bakıldığında Android cihazda oynamak için Android 11 veya sonraki sürümlere sahip olması gerekir. Apple için ise bu seviye iOS 16.0'dır.

Taito, Space Invaders: World Defence,'i ilk sürümünü olarak 1978'de piyasaya sürmüştü. Aradan geçen 45 yılın sonunda Google ile anlaşan şirket, yeni sürümünde oyunseverlerin karşısına AR eklentisi ile çıkıyor.

Sizce Google ve Taito'nun çıkarmış olduğu bu oyun iyi reyting alır mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.