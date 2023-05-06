Google Arama'ya Bir Dizi Yenilik Geliyor: Eskisinden Daha Özgün Sonuçlar!

Yapay zekânın Google Arama'ya geleceği artık kesin gibi ve yeni bir rapor, arama motorunun alaka düzeyini artırmak ve insanların artık bilgiye nasıl eriştiğiyle ilgili büyük bir revizyona hazırlandığını belirtiyor.

Wall Street Journal, Google Arama'yı daha "görsel, atıştırılabilir, kişisel ve insani" hâle getirme planını açıklayan dâhili belgeleri paylaştı. Rapora göre arama türlerine, gençlerin giderek daha fazla bilgi edinme yöntemlerine yanıt olarak daha "kısa video" eklenmesini içerecek.

Google'ın arama motorundan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Prabhakar Raghavan, geçen yıl Temmuz ayında düzenlenen bir konferansta, şirket içinde yapılan bir araştırmaya atıfta bulunarak, gençlerin yaklaşık %40'ının restoran ararken TikTok ya da Meta'ya ait Instagram'a yöneldiğini söylemişti.

Google'ın Yeni Arama Seçenekleri Neler Olacak?

Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin yükselişini daha da ileri götüren bir başka plan da Arama'da daha fazla çevrimiçi forum gönderisi göstermek; bu da şirketin insanların sonuçlara "site:reddit.com" eklemelerine bir yanıtı gibi görünüyor. Google geçen yıl "Tartışmalar ve forumlar" bölümünü eklemişti.

Arama, kullanıcılar için orijinal sorgularını genişletmeye yardımcı olan takip sorularını daha sık ortaya çıkaracak. Rapora göre genel olarak şirket, özellikle "doğru cevaplar olmadığında" kullanıcılara yardımcı olmakla ilgileniyor.

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