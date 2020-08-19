Google Etkinlik Kartları Geçmiş Aramalara Göz Atmayı Kolaylaştırıyor

Geçtiğimiz yıl Google daha önceki aramalara ve sayfa ziyaretlerine hızla dönmek için etkinlik kartlarını kullanıma sundu. Google Arama artık "işler, tarifler ve çevrimiçi alışveriş" için etkinlik kartlarını optimize ediyor.

Google etkinlik kartlarıyla arama yapmak daha kolay

Google Aramalar'da alışveriş yaparken ekranınızın üst kısmında ürün bandı görünecek. Arama geçmişinizden ve ziyaret ettiğiniz sayfalarda "öne çıkan" ürünlerin derleneceği bu etkinlik kartlarında son baktığınız ürünlerin resim ve fiyat bilgileri yer alacak.

Google'ın iş etkinlik kartlarında ise son aradığınızdan bu yana daha güncel ve alakalı iş ilanları gösterilecek. Örneğin Google üzerinden daha önceden oyun tasarımını araştırdıysanız benzer şirketlerdeki açık pozisyonlar Google etkinlik kartı olarak sunulacak.

Google etkinlik kartlarındaki son optimize yemek tarifleriyle ilgili. Google Arama sorgunuzla ilgili benzer tarifleri ortaya çıkaracak. Google aramalarda tavuk tariflerine baktığınızda son zamanlarda baktığınız ilgili tarifleri sunuyor ve seçmenize yardımcı olmak için küçük resim önizlemesi gösteriyor.

Google'ın etkinlik kartı özelliği arama sonuçlarının üst kısmındaki "İlgili etkinliğiniz" açılır menüsünün altında yer alıyor. Bu özellik, Google hesabınıza giriş yaptıysanız ve yemek pişirme, cilt bakımı ve fitness gibi konularda arama yapıyorsanuz size yardımcı olabilir.